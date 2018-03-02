2 Mart öğle, akşam, ikinci yatsı namaz ezan saatleri kaçta?

2 Mart ezan, namaz saatleri kaçta? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.. İşte 2 Mart Cuma günü için iftar saati, ezan saatleri ve tüm bilgiler...

02 Mart 2018 03:27
2 Mart öğle, akşam, ikinci yatsı namaz ezan saatleri kaçta?
Günün ezan ve namaz saatleri burada! İstanbul'da cuma namazı saatleri belli oldu. 2 Mart Cuma günü İstanbul'da ezan saatleri kaçta? Bugün kaç saat oruç tutuluyor ve saat kaçta oruç bozulacak? İşte tüm soruların yanıtı....

2 MART İSTANBUL EZAN SAATLERİ
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SAHURDA NE YENİR?

Yılmaz, sahurda tüketilmesi gereken gıdalar olarak da şunları önerdi:

"Havuç ve kıvırcık, tereyağlı yumurta, semiz otlu yoğurt, cacık yediğinizi düşünelim.

Bu ürünlerin sindirilmesi için neredeyse çok ama çok az su harcanır. Bu nedenle kanınızdan fazla su çekilmediğinden sabahın ilk saatlerinde hiçbir susuzluk duymazsınız. Günün ilerleyen saatleri içinde taze kıvırcık ve havucun suyu bağırsaklardan emilmeye devam edeceği için açlığın 6 ve 7. saatinde bile sanki bir çeşmeden su içiyormuş gibi rahat olduğunuzu fark edeceksiniz. Tereyağlı 1-2 yumurta sarısının, rafadan olması halinde sindirimleri için bir bardak su yeterlidir. Tereyağının metabolizma atığı et gibi fazla su istemeyeceği için gün içinde su maliyeti fazla olmaz. Derin susuzluk hissi yaşamazsınız. Ayrıca bilinmeyen bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum, yağlar bedenimizin su kaybını azaltan gıdalardır."

Yılmaz, yağların terlemeyi azalttığı, metabolize edilirken su açığa çıktığını ifade ederek, "Yanlış anlaşılmamak için baştan belirtmem gerekiyor, benim kast ettiğim yağlar sadece işlenmemiş, rafine edilmemiş yağlardır, sade tereyağı, soğuk sıkım zeytinyağı, hindistan cevizi gibi yağlardır. Açlığın süresini kısaltan yani hızlı acıkmamızın tek nedeni glisemik indeksi yüksek tüm gıdalardır. Yani hamur ve şekerdir. Bu ürünlerden ne kadar yemişseniz o kadar açlığı derinlemesine hissedeceğinizi garanti edersiniz. Vücudun su kaynaklarını tüketenlerin başında ekmek gelir, bu nedenle sahurda ekmek yememeniz çok önemli" şeklinde konuştu.

CUMA NAMAZI KILINIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Namaz kılanın önünden asla geçilmez. Eğer geçerseniz o kişinin namazı bozulur.

- İmam hutbe başladıktan sonra asla konuşulmaz. ve 2 rekat farz bitinceye kadar konuşulmamalı.

- 2 rekat farz kılındıktan sonra hemen cami terk edilmemeli. hiç olmazsa sonraki 4 rekat sünnette kılınıp elleri açıp dua ettikten sonra çıkmalı.

- İmkan ve zaman varsa hemen çıkmak yerine hep beraber dua ettikten sonra çıkmalı.

- Cuma namazına ne kadar erken giderseniz o kadar çok sevabı vardır"

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