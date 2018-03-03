2 Mart Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? Yemekteyiz son bölüm izle

2 Mart Cuma günü yayınlanan Yemekteyiz yarışmanda haftanın birincisi kim oldu? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki bu haftanın kazananı kim? İşte Yemekteyiz son bölümü hakkında tüm detaylar...

03 Mart 2018 08:47
2 Mart Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? Yemekteyiz son bölüm izle
2 Mart Cuma Yemekteyiz bölümü izle! TV8'den yayınlanan ve reyting rekorları kıran Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi hangi isim oldu? Son bölümde neler yaşandı? Hangi yarışmacı bu hafta kaç puan aldı? İşte Yemekteyiz son bölümünden tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz.
YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Batıkan Bey: 31 puan

Canan Hanım: 29 puan

Dilek Hanım: 26 puan

Semih Bey: 25 puan

Tuğba Hanım: 20 puan

YEMEKTEYİZ BATIKAN KİMDİR?

18 yaşında öğrenci olan Batıkan Ersan aslen Kırıkkaleli'dir. Abisi ile yaşayan yarışmacı lise son sınıfta okuyor. Hedef olarak Gastronomi okumayı isteyen Batıkan Ersan'ın en sevdiği hobileri arasında dalış yapmak, bilardo ve satranç oynamak bulunuyor.

YEMEKTEYİZ SON BÖLÜM İZLE



TV8 UYDU FREKANS BİLGİLERİ

TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal 



Diğer Haberler

Apphiah'tan Aziz Yıldırım ve Ali Koç mesajı Fenerbahçe

Apphiah'tan Aziz Yıldırım ve Ali Koç mesajı
2018 Ramazan imsakiyesi, 5 Haziran Sahur saat kaçta bitecek? Gündem

2018 Ramazan imsakiyesi, 5 Haziran Sahur saat kaçta bitecek?
İstanbul imsakiye (4 Haziran)2018, Namaz vakitleri, teravih namazı saat kaçta? Gündem

İstanbul imsakiye (4 Haziran)2018, Namaz vakitleri, teravih namazı saat kaçta?
İstabul iftar sahur saati bugün kaçta, Ankara iftar saat kaçta? İftar ne kadar kaldı Gündem

İstabul iftar sahur saati bugün kaçta, Ankara iftar saat kaçta? İftar ne kadar kaldı
4 Haziran Pazartesi İstanbul iftar saati, Bugün İstanbul için iftar saat kaçta? Gündem

4 Haziran Pazartesi İstanbul iftar saati, Bugün İstanbul için iftar saat kaçta?
Trabzonspor'da ilk feda Onur Kıvrak'tan! Trabzonspor

Trabzonspor'da ilk feda Onur Kıvrak'tan!
Daniel Opare imzaya kaldı! Beşiktaş

Daniel Opare imzaya kaldı!
Galatasaray'dan savunmaya Sadık hamlesi! Galatasaray

Galatasaray'dan savunmaya Sadık hamlesi!
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye teklif; 'Ozan'ı ver, Töre'yi al' Türkiye Transferler

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye teklif; "Ozan'ı ver, Töre'yi al"
Daha fazla göster
1

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye teklif; "Ozan'ı ver, Töre'yi al"
2

Stephen Curry coştu, Warriors rahat kazandı!
3

Julian Nagelsmann, Real Madrid'i reddetti!
4

Rizespor'un ilk transfer hedefi! Fenerbahçe'den...
5

İşte Galatasaray'ın Ozan Tufan planı!
6

Fikret Orman'dan Talisca için olay açıklamalar
7

Bacca, Villarreal'de kalmak istediğini açıkladı!
8

İtalya'da dev Boateng yarışı başladı!
9

Galatasaray'da yetkililer, transfer için İtalya'ya uçtu! İşte hedef...
10

Shaqiri'den Galatasaray ve transfer sorusuna yanıt
yukarı ok