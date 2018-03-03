2 Mart Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? Yemekteyiz son bölüm izle
2 Mart Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? Yemekteyiz son bölüm izle
2 Mart Cuma günü yayınlanan Yemekteyiz yarışmanda haftanın birincisi kim oldu? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki bu haftanın kazananı kim? İşte Yemekteyiz son bölümü hakkında tüm detaylar...
2 Mart Cuma Yemekteyiz bölümü izle! TV8'den yayınlanan ve reyting rekorları kıran Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi hangi isim oldu? Son bölümde neler yaşandı? Hangi yarışmacı bu hafta kaç puan aldı? İşte Yemekteyiz son bölümünden tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz.
YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Batıkan Bey: 31 puan
Canan Hanım: 29 puan
Dilek Hanım: 26 puan
Semih Bey: 25 puan
Tuğba Hanım: 20 puan
YEMEKTEYİZ BATIKAN KİMDİR?
18 yaşında öğrenci olan Batıkan Ersan aslen Kırıkkaleli'dir. Abisi ile yaşayan yarışmacı lise son sınıfta okuyor. Hedef olarak Gastronomi okumayı isteyen Batıkan Ersan'ın en sevdiği hobileri arasında dalış yapmak, bilardo ve satranç oynamak bulunuyor.
YEMEKTEYİZ SON BÖLÜM İZLE
TV8 UYDU FREKANS BİLGİLERİ
TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri