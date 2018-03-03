2 Mart Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? Yemekteyiz son bölüm izle

YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Batıkan Bey: 31 puan



Canan Hanım: 29 puan



Dilek Hanım: 26 puan



Semih Bey: 25 puan



Tuğba Hanım: 20 puan



YEMEKTEYİZ BATIKAN KİMDİR?



18 yaşında öğrenci olan Batıkan Ersan aslen Kırıkkaleli'dir. Abisi ile yaşayan yarışmacı lise son sınıfta okuyor. Hedef olarak Gastronomi okumayı isteyen Batıkan Ersan'ın en sevdiği hobileri arasında dalış yapmak, bilardo ve satranç oynamak bulunuyor.



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TV8 UYDU FREKANS BİLGİLERİ



TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri



UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/



DIGITURK: Kanal 28



D-SMART: Kanal 28



KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34



TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL



TİVİBU: 29. Kanal







Batıkan Bey: 31 puanCanan Hanım: 29 puanDilek Hanım: 26 puanSemih Bey: 25 puanTuğba Hanım: 20 puan18 yaşında öğrenci olan Batıkan Ersan aslen Kırıkkaleli'dir. Abisi ile yaşayan yarışmacı lise son sınıfta okuyor. Hedef olarak Gastronomi okumayı isteyen Batıkan Ersan'ın en sevdiği hobileri arasında dalış yapmak, bilardo ve satranç oynamak bulunuyor.

TV8'den yayınlanan ve reyting rekorları kıran Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi hangi isim oldu? Son bölümde neler yaşandı? Hangi yarışmacı bu hafta kaç puan aldı? İşte Yemekteyiz son bölümünden tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz.