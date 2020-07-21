2. Lig'de play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu

2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final eşleşmeleri, Antalya'da oynanan Çeyrek Final müsabakalarının ardından belli oldu.



Play-Off Çeyrek Finali'nde saat 20.00'de başlayan müsabakalarda Manisaspor Futbol Kulübü İnegölspor'a karşı 3-0 galip gelirken, Sancaktepe Futbol Kulübü Hekimoğlu Trabzon'u 3-1 mağlup etti. Saat 22.00'de başlayan karşılaşmalarda ise Ankara Demirspor Sakaryaspor'u 2-1, Tuzlaspor ise GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup etti.



Bu sonuçların ardından Ankara Demirspor ile Tuzlaspor, Manisaspor Futbol Kulübü ile de Sancaktepe Futbol Kulübü Yarı Final'de karşılaşmaya hak kazandı. 24 Temmuz'da oynanacak Yarı Final müsabakalarının galipleri, 28 Temmuz saat 21.00'de TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde karşılaşacak.



