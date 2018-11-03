2. Lig ekibi Azeri iş adamına satıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği A.Ş., tüm haklarıyla beraber Azeri iş insanı Rauf İsmailyov'a satıldı.
Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki hafta içinde yapılacağı öğrenilirken, imza töreninde Darıca GB Başkanı Mücahid Vural ve Azeri işadamı Rauf İsmailyov da yer aldı.
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Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki hafta içinde yapılacağı öğrenilirken, imza töreninde Darıca GB Başkanı Mücahid Vural ve Azeri işadamı Rauf İsmailyov da yer aldı.
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