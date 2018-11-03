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2. Lig ekibi Azeri iş adamına satıldı

Azeri iş adamı Rauf İsmailyov, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği A.Ş.'yi satın aldı.

2. Lig ekibi Azeri iş adamına satıldı
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03 Kasım 2018 23:03
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği A.Ş., tüm haklarıyla beraber Azeri iş insanı Rauf İsmailyov'a satıldı.

Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki hafta içinde yapılacağı öğrenilirken, imza töreninde Darıca GB Başkanı Mücahid Vural ve Azeri işadamı Rauf İsmailyov da yer aldı.

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