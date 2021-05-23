2. Lig'de play-off yarı final rövanş maçları yapılacak

Misli.com 2. Lig play-off yarı final mücadelesinde Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor ve Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor maçları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2. Lig'de play-off yarı final rövanş maçları yapılacak
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23 Mayıs 2021 16:22
Futbolda Misli.com 2. Lig play-off yarı final ikinci maçları 24 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Yarı final mücadelesinin ilk maçı Hekimoğlu Trabzon ile Kocaelispor arasında oynanacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Kocaeli'de iki takım arasında oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.

Sakaryaspor ile Kırşehir Belediyespor ise Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Kırşehir'deki karşılaşmada iki takım 0-0 eşitliği bozmayı başaramamıştı.

Rövanş maçlarında avantajlı skoru elde edecek iki ekip, 28 Mayıs Cuma günü oynanacak final müsabakasında karşılaşacak.


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