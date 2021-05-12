2. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları oynandı

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda play-off çeyrek final ilk maçları oynandı.
Play-off çeyrek final eşleşmelerinde rövanş maçları 16 Mayıs Pazar günü, yarı finaller 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs Cuma günü yapılacak.
Misli.com 2. Lig'de play-off çeyrek finalinde oynanan maçların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzon: 2-0
Ankara Demirspor-Kocaelispor: 1-1
Kırmızı Grup
Silahtaroğlu Vanspor-Sakaryaspor: 0-2
Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor: 1-2
Play-off çeyrek final eşleşmelerinde rövanş maçları 16 Mayıs Pazar günü, yarı finaller 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs Cuma günü yapılacak.
Misli.com 2. Lig'de play-off çeyrek finalinde oynanan maçların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzon: 2-0
Ankara Demirspor-Kocaelispor: 1-1
Kırmızı Grup
Silahtaroğlu Vanspor-Sakaryaspor: 0-2
Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor: 1-2