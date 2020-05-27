2 kırmızılı maçta Hoffenheim farkı

Bundesliga 28. hafta mücadelesinde Hoffenheim ile Köln karşı karşıya geldi.PreZero Arena'da oynanan karşılaşmayı 3-1 Hoffenheim kazanarak 3 puanı alan taraf oldu.11. dakikada Baumgartner Hoffenheim'ı öne geçirirken 26. dakikada Köln'den Bornauw kırmıız kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve ilk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.46. dakikada Baumgartner kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken 48'de bu kez Zuber'in golü farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde Hübner gördüğü kırmızı kartla ev sahibini 10 kişi bıraktı. 60. dakikada Kainz farkı ikiye indirse de sonuç değişmedi ve Hoffenheim sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Öte yandan Köln 77. dakikada Uth ile bir penaltı atışından yararlanamadı.Bu sonucun ardından Hoffenheim 39 puana yükseldi, Köln ise 34 puanda kaldı.