2 Kasım Pazartesi iddaa tahminleri

2 Kasım Pazartesi günü hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var.



Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 7. Hafta mücadelesinde Antalyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Geçen hafta alınan ağır Başakşehir yenilgisi sonrasında sürpriz şekilde Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor cephesinde hoca bilmecesi yaşanırken özellikle Abdullah Avcı ismi ciddi ön plana çıkıyor. Fenerbahçe cephesinde ise moraller oldukça yerinde. Geçen hafta Trabzon karşısında alınan galibiyet ile iyice lige ısınan Sarı Kanaryalar bu maçı da kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturmak istiyor. Ben Antalya'da keyifli ve gollü bir karşılaşma bekliyorum. 2 ve üst seçimleri karşılaşma için ideal gözüküyor.



HATAYSPOR - SİVASSPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 7. Hafta mücadelesinde Hatayspor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Lige iyi başlayan ancak sonrasında hem futbol olarak düşüşe geçen hem de covid sebebi ile ciddi sorun yaşayan Hatayspor, Sivas maçı ile birlikte tekrar iyi seviyeye gelmek istiyor. Sivas ise bence Avrupa macerasının sancılarını yaşıyor. Hem lig hem Avrupa'yı beraber götürmekte zorlanan yiğidolar, yorgunluğun zararlarını görmeye başladı. Ben Hatay'da kontrollü ve az gollü bir maç bekliyorum. 3,5 altı seçimi çok ideal gözüküyor.



FULHAM - WEST BROMWICH



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Fulham ve West Bromwich Albion karşı karşıya gelecek. Fulham'da Scott Parker, West Bromwich Albion'da ise Slaven Bilic sıkıntılı günler yaşıyor. Ligde galibiyeti olmayan takımlardan Fulham'ın 1, West Bromwich'in ise 3 puanı bulunuyor. Üstelik Fulham son 4 iç saha maçını da kaybetti. Açıkçası iki takım da oyun olarak hiç ışık vermiyor. West Bromwich bu kez kazanarak hem sezonun ilk galibiyetini hem de 2010'dan sonra Fulham'ı ligde ilk kez yenmenin keyfini yaşamak istiyor. Ancak Fulham deplasmanında 1967'den beri (15 maç) kazanamamaları da ilginç bir istatistik olarak dikkat çekiyor. Fulham da kazanmak istiyor ama iki takımın da hücum organizasyonları hayal kurmalarını engelliyor. Sıkıntılı günler geçiren iki takımın bu mücadelesi son 4 karşılaşmalarında olduğu gibi yine berabere ve 2,5 Alt bitecektir.



LEEDS UNITED - LEICESTER



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Leed United ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Geçen hafta iki takım da kazanarak moral buldu. Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United, Liverpool ve Manchester City gibi iddialı takımlar karşısında iyi oyunlar oynadı. Leicester karşısında da yine takım olarak etkili işler yapacaklarını düşünüyorum. Leicester geçen hafta Arsenal'i deplasmanda yendi ama yine kolay bir maç onları beklemiyor. Üstelik Leicester, Premier Lig tarihinde pazartesi günü oynadıkları 12 deplasman maçında (9M, 3B) hiç galibiyet alamadılar. Bazı takımların böyle istatistikleri vardır ve bir bölge gibi peşlerinden gelir. Kıran kırana geçmesini beklediğim maçta taraf bahisini riskli buluyorum ve 2-3 gol tercihini öneriyorum. Mücadele 2-3 gol aralığında bir sonuçla bitecektir.



HOFFENHEIM - UNION BERLIN



GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 6'ncı haftasında Hoffenheim sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Union Berlin, ligde oynadığı son 4 maçta mağlup olmadı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik elde ettiler. Hoffenheim ise ligde oynadığı son maçından Bremen deplasmanından 1 puanla döndü. Ancak bu maçın öncesi ve sonrasında oynadıkları Avrupa Ligi karşılaşmalarından 6 puan çıkarttılar. Son olarak Gent deplasmanında oldukça rahat kazandılar. Biraz daha zor geçmesini bekliyordum. Berlin, bu sene 1 maç haricinde hep gol yedi, aynı şekilde bütün maçlarında gol de attı. Hoffenheim'de yorgunluk olabilir. Karşılıklı goller izleriz.



VILLARREAL - VALLADOLID



GÖLGE ADAM: İspanya'da hafta Villarreal'in lig sonuncusu Valladolid'i konuk edeceği karşılaşma ile kapanıyor. Konuk ekip ligin galibiyet alamayan 2 takımından birisi. 7 maç sonunda sadece 3 puan aldılar. Yedikleri 11 golle de en çok yiyen takımlardan biriler. Villarreal hafta ortasında Karabağ'ı İstanbul'da 3-1 mağlup etti. 80'inci dakikadan sonra buldular golleri. Ligde son maçlarında Cadiz deplasmanında takılmışlardı. 1.50'lik oranlarıyla banko kuponlarda ev sahibi ekibin galibiyeti yer almalı.



