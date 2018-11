2 Kasım 2018 Galatasaray Fenerbahçe özeti, golleri, Jailson maç sonu kavga görüntüleri

DERBİDE ORTALIK KARIŞTI!

Süper Lig Puan Durumu, İşte 11. Hafta Puan Durumu Galatasaray Fenerbahçe

SÜPER LİG PUAN DURUMU



SÜPER LİG'DE 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

'in 11. haftasındaki derbide, taraftarı önünde'yi konuk etti. Büyük heyecana sahne olan derbideilesahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.Galatasaray'a Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren golleri 31. dakikada, 49. dakikadakaydetti.Fenerbahçe'nin gollerini 65. dakikada penaltıdanve 72. dakikadaattı.Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Lig'deki puanını 20'ye çıkarırken Fenerbahçe'nin puanı 10 oldu.Galatasaray, ligin 12. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise bir sonraki hafta ligde sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildiği maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho derbinin kadrosunda yer almazken, o müsabakaya ilk 11'de başlayan Selçuk İnan da yedeğe çekildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında bu futbolcuların yerine, sakatlıkları geçen Serdar Aziz ve Henry Onyekuru'yu ilk 11'de görevlendirdi.Maç öncesinde dağıtılan esame listesinde ilk 11'de gösterilen Eren Derdiyok, ısınma sırasında sakatlığı nüks ettiği için kadrodan çıkarıldı.Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray derbisinde sarı-lacivertlilerin son oynadığı maça göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki son maçında geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen sarı-lacivertlilerde Erwin Koeman, 3 ismi değiştirdi. Son maça ilk 11'de başlayan isimlerden, sakatlanan Oğuz Kağan Güçtekin ile kırmızı kart gören İslam Slimani forma giyemezken, İsmail Köybaşı yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Koeman, Eljif Elmas, Mathieu Valbuena ve Michael Frey'i oynattı.Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yerli ve yabancı basın mensuplarının ilgisi yüksek oldu.Karşılaşmaya 278 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı, bunların içinde ABD, Azerbaycan, Hollanda, Yunanistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden 10 medya çalışanının da yer aldığı aktarıldı.İki ekip de karşılaşmaya kontrollü bir başlangıç yaptı. İlk 10 dakika geride kalırken, Galatasaray daha fazla topla oynayan taraf olmayı başardı.Fenerbahçe daha çok sahasından hızlı hücumlarla çıkmaya çalıştı. 18. dakikada Galatasaray savunmasının önde yakalandığı anda Fenerbahçe'de Ayew, savunmanın arkasına atılan topa hareketlendi. Ayew koşarken Muslera daha hızlı davrandı ve kendi sahasının ortasından topu taca gönderdi.Sarı-kırmızılı takım 20. dakikada etkili geldi. Sol kanatta Ömer Bayram topu ceza sahasına ortaladı. Ömer Bayram'ın soldan sert ortası savunmadan sekip kaleye doğru giderken kaleci Harun son anda topu kornere çeldi.Mücadelenin 23. dakikasında derbideki ilk sarı kart çıktı. Sinan Gümüş topu kontrol edip ilerlerken, Neustadter'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus faulü belirlerken, Neustadter'e bir de sarı kart çıkardı.Galatasaray, mücadelenin 31. dakikasında sağ kanattan bir korner kazandı. Korner için topun başına Younes Belhanda geçti. Belhanda'nın kullandığı kornerde Serdar Aziz topu kafasıyla indirdi. Altıpas içerisinde Ryan Donk müsait pozisyonda topa dokundu ve top ağlara gitti. Sarı-kırmızılı takım Donk'un 31. dakikada attığı bu golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.Fenerbahçe'de 33. dakikada Eljif Elmas'ın müdahalesi sonrasında hakem Fırat Aydınus faulü belirledi. Elif Elmas bu pozisyonda bir de sarı kart gördü.İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Sarı-lacivertli takımda Benzia kenara gelirken oyuna Alper Potuk girdi.Galatasaray ikinci yarıya baskılı başladı. 49. dakikada Galatasaray sağ kanattan üst üste ikinci kornerini kazandı. Ceza sahasına gönderilen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırmak istedi. Top ceza sahasının sağ çapraz dışına açıldı. Martin Linnes gelen topa sağ ayağının dışıyla etkili bir vuruş yaptı. Linnes'in şutunda top köşeden ağlarla buluştu. Galatasaray bu golle Fenerbahçe karşısında skoru 2-0'a getirdi.Mücadelenin 63. dakikasında Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Savunmanın arasından ceza sahasına atılan topa Isla hareketlendi. Muslera da kalesini terk etti. Isla topu çevirirken Muslera kayarak rakibine müdahalede bulundu. Pozisyonda Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulundu. Hakem Fırat Aydınus, VAR'a gitti. Aydınus daha sonra pozisyonu kenarda izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için Fenerbahçe'de topun başına Valbuena geçti. Valbuena'nın vuruşunda top ağlara gitti ve 65. dakikada Fenerbahçe skoru 2-1'e getirdi. Golden sonra iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.Beraberlik için yüklenen Fenerbahçe, sol kanattan taç atışı kazandı. Valbuena taç sonrasında ceza sahasına girdi ve ceza yayındaki Jailson'a pasını çıkardı. Jailson ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe bu golle 72. dakikada skoru 2-2'yaptı.Mücadelenin 84. dakikaında Fenerbahçe etkili bir pozisyon yakaladı. Soldado ceza sahasında topla buluştu. Daha müsait pozisyonda olan Eljif Elmas'a pasını çıkardı. Eljif'in vuruşunda Muslera topu kornere çeldi. Korner sonrasında büyük karambol yaşandı. Jailson'un şutunda savunmadan seken top Skrtel'ın önünde kaldı. Skrtel altıpastan yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.Karşılaşmanın kalan kısmında her iki ekip de gol bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 2-2 sona erdi.Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son düdüğün ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi, yumruklar konuştu.Maçın son dakikasında Belhanda ile Soldado arasında yaşanan gerilim bitiş düdüğü ile birlikte alevlendi ve iki takımın sahadaki ve kulübedeki oyuncuları saha ortasında birbirine girdi.Kavganın ardından birçok oyuncu içeri girerken Fatih Terim'in hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulunduğu anlarda Hasan Şaş ile Martin Skrtel saha kenarında birbirine girdi. Polis sahada oyuncuları ve teknik ekipleri ayırdı.Fatih Terim, sahada bulunan Fenerbahçeli oyuncuları sakinleştirip olay yerinden uzaklaştırarak soyunma odasına gitmeleri için yoğun çaba gösterdi.Derbinin sonunda orta yuvarlakta çıkan kavgayı VAR hakemleri inceliyor. İncelemeden saniyeler önce sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakalandıGalatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında büyük heyecana sahne oldu. Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.Galatasaray'ın gollerini 31. dakikada Ryan Donk ve 49. dakikada Martin Lennes kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 66. dakikada Mathieu Valbuena (penaltı) ve 72. dakikada Jailson'dan geldi.Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.Kasımpaşa 13:30 AntalyasporAkhisarspor 16:00 BB ErzurumsporBaşakşehir 19:00 BeşiktaşMKE Ankaragücü 13:30 KayserisporAlanyaspor 16:00 Yeni MalatyasporTrabzonspor 19:00 BursasporGöztepe 20:00 Çaykur RizesporSivasspor 20:00 Atiker KonyasporTürkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak Digitürk Play üzerinden izleyebilirsiniz. Fiyat tarifesine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Beşiktaş derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.