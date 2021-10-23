2 eksikli Antalyaspor'un konuğu Başakşehir

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2 eksikli Antalyaspor'un konuğu Başakşehir
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23 Ekim 2021 16:43
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olmasının ardından çıktığı ilk maçta Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir maçında galibiyet almayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde 9 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor 16. sırada yer alıyor.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Andrea Poli, Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.


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