2 dev yarı finalde karşı karşıya!

Fnatic League of Legends'ta Avrupa'nın en büyüğü olmayı başarırken Cloud9 diğer espor branşlarındaki başarısını tam anlamıyla LoL'e taşıyamadı. Senelerce TSM'in arkasında kalan takım bu sene de Team Liquid'in arkasında kaldı. Ama Worlds'te yakaladıkları başarı inanılmaz.Normal şartlarda Avrupa ve Amerika takımları bu aşamaları göremiyorken bu sene Worlds sürprizlere sahne oldu. Fnatic için sürpriz dememiz zor olsa da Cloud9'nın buraya kadar gelmesi onlar için çok büyük bir başarı. Özellikle bir LCK takımını 3-0 elemeyi başaran takım Fnatic'e de zor zamanlar yaşatacak gibi duruyor.Kış sezonunu çok kötü geçiren ve yaz sezonuna da oldukça kötü başlayan takım akademideki genç oyuncuları kadrosuna katmasıyla birlikte bir anda ivme kazandı ve LoL'ün en büyük takımları arasına girmeyi başardı. Worlds'te de sürekli yükselmeye devam eden takım kendisinden beklenenin çok üstüne çıkarken kadrosunda ilk senesinde olan 3 oyuncu bulunuyor.Bu durum takımların ilerleyen sezonlarda gençlere daha fazla şans vermesinin yolunu açacaktır. Cloud9 bu aşamada elense bile büyük bir başarıya imza atmış olarak LoL tarihine geçmiş olacaklar. Lig sonunculuğundan bu noktaya gelişlerinin hikayesi zorlu ve birçok kişiye ilham verecek cinsten. Cloud9'nın bu büyük başarısında emeği olan herkesi tebrik etmek gerek. Zor bir karar alıp arkasında durdular ve şu an gelebilecekleri en üst noktaya 2 adım uzaklıktalar.2014'ten beri şampiyon olamayan takımın Worlds'te şampiyon olması müthiş bir hikaye olabilir hem de 3 tane gençle birlikte. Bu seride gönlümüz Cloud9'dan yana olacak.Fnatic bu sene EU LCS'e ambargo koydu. Özellikle G2'nun düşüşünün ardından güçlü bir rakibe sahip olmayan takım ligi rahat bir şekilde domine etti ve kazandı. Schalke karşısında nispeten rahat bir zafere ulaşan takım EU LCS'in en büyüğü olmuş durumda.Sezon içinde sadece Rekkles'ın metaya uyum sağlayamamasıyla birlikte sıkıntı çeken takım o metanın da geçmesiyle birlikte tekrardan eski gücüne ulaştı. Ligteki rakipleri karşısında oldukça güçlü gözüken takım Worlds'e de favoriler arasında geldi.Orta koridorda Caps müthiş performansı, Broxah'ın bu sezon yakaladığı inanılmaz yükseliş ve genç Bwipo'nun kadroya dahil olmaya başlamasıyla birlikte Fnatic durdurulamaz bir takım halini aldı. İlk Worlds şampiyonu takım bunu tam 7 sene sonra tekrarlamaya oldukça yakın.Şu an için çoğu insan Fnatic'in Worlds 2018'i kazanacağını düşünüyor. Ama bu senenin sürprizler senesi olduğunu unutmamak gerek. Batı ve Doğu karşılaşmasında ilk kez Batı tarafı baskın geliyor ve son 4'e 3 takımla katılmayı başarıyor. Bakalım bu takımların arasında tek başına kalan LPL temsilcisi Invictus Gaming nereye kadar ilerleyebilecek. Son 4'ün diğer favorisi de onlar.