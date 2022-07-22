2. Bundesliga Maçları En Kral Oranlarla Sadece Mahallenin Güzel Bayisinde

Türkiye çapında beş bine yakın sabit iddaa bayisi ve iddaa.com 'a özel daha yüksek oranların olduğu iddaa'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolda her maça Kral Oran vererek yeni bir döneme başlayan iddaa'da heyecan devam ediyor. Bahisseverler, bu hafta sonu da tüm futbol liglerinde oynanacak karşılaşmaların tamamına sadece Türkiye genelindeki beş bine yakın Mahallenin Güzel Bayisi ile iddaa.com ve iddaa.com mobil uygulamasından daha yüksek oranlar ile kupon yapabilecek.

Almanya profesyonel futbol ikinci ligi olan 2. Bundesliga maçları

en KRAL ORANLARLA sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve ve iddaa.com 'da iddaaseverleri bekliyor. 24 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Karlsruher-Magdeburg maçında Karlsruher'in galibiyetine 2,55, Magdeburg'un galibiyetine 2,30 oran verildi. Mücadelenin berabere bitmesinin oranı ise 3,25 olarak belirlendi. Aynı gün oynanacak Arminia Bielefeld-Jahn Regensburg maçında Arminia Bielefeld'in galibiyetine 1,68 oran çıkarken Jahn Regensburg'un galibiyetine 3,85 oran verildi. 2. Bundesliga'da yarın oynanacak Nürnberg-Greuther Fürth maçında, Nürnberg'e 2,30, Greuther'e 2,50 oran çıktı. Yine yarınki Heidenheim-Braunschweig maçında Heidenheim'a 1,73, Braunschweig'e 3,80 oran çıktı.

Bu hafta iddaa'da Formula 1 heyecanı yaşanıyor. 24 Temmuz Pazar günü koşulacak olan Fransa Grand Prix'inde "Yarışı Kazanan Takım", "Güvenlik Aracı Kullanılır Mı?", "En Hızlı Turu Kim Atar?", "Yarış Kazananı" kategorilerinin oranları belli oldu. 9 takımın mücadele ettiği "Yarışı Kazanan Takım" oyununda Ped Bull'a 1,16 oran çıkarken Williams takımına 1000,00 oran verildi. "Güvenlik Aracı Kullanılır Mı?" oyununda evet cevabının oranı 1,31, hayır cevabının oranı 2,30 olarak belirlendi. 20 pilota bahis yapılabilecek olan "En Hızlı Turu Kim Atar?" oyununda Max Verstappen'e 1,73, Alexsander Albon'a 200,00 oran verildi. "Yarış Kazananı" oyununda ise Charles Leclerc'e 2,19, Nicholas Latifi'ye 2000,00 oran çıktı.