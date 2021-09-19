2. bölüm Uzak Şehrin Masalı yeni bölüm (HD İZLE)

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Yeni bölüm Uzak Şehrin Masalı FOX 2. bölüm olarak izlenebiliyor. FOX 2. bölümünde ekranlara gelen dizinin tek parça kesintisiz olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak.Umay, ona oğlunu getiren Kürşat'ı iyileştirmek için elinden ne gelirse yapmaktadır. Kürşat'ı evde gören Sonay ise hayatının şokunu yaşar çünkü bu adam yıllar önce kaybettiği kocası Serhat'a çok benzemektedir. Affan, Melik'i geri almak ve Umay'a hesap sormak için mandırayı basar ama karşısına Kürşat çıkar. Yaka paça dayak yiyen Affan, Kürşat'tan çok şüphelenmiştir. Kimdir bu adam? Ama bu sefer de Sonay çıkar sahneye… Kürşat'ın kendi kocası olduğunu söyler. Herkes donakalır. Özellikle Murat, yıllar önce kaybettiği babasının yaşadığına kesinlikle inanmıyordur. Onun aranan kaçaklardan biri olduğuna emin olan Affan ile Murat, Kürşat'ı ihbar eder.O gece Demirkan Konağı'nda yaşanan deprem, Umay'ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynatır. Yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştur. Çocuklarını alıp evi terk eder. Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe'ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay'a sığınır. El ele verip tüm küskünlükleri geride bırakır iki kardeş. Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacaklardır. Umay tam hayatına bir çeki düzen verecektir ki karşısına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıkar. Şimdi çocuklarının da kendisinin de kaderi bu tehlikeli adamın ellerindedir…Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden çok sevilen oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizi 12 Eylül Pazar saat 20.00'de 2. bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.Uzak Şehrin Masalı"nda Umay (Aslıhan Güner); kocası Affan'ın (Timur Acar) zulmüne artık dayanamasa da çocukları için yaşadıklarını sineye çekiyordur. Ama Affan bir türlü durulmuyordur. Sonunda Umay'ın sırtına öyle bir hançer saplar ki Umay iki çocuğuyla birlikte konaktan kaçar. Ablası Sonay'ın (Begüm Birgören) yanına, köyü Eskitepe'ye yerleşmekten başka çaresi yoktur. Bu sırada mazisi karanlık ve gizem dolu bir adam olan Kürşat (Barış Kılıç), sınırdan kaçak olarak yurda girmiş, Kars'ın zorlu coğrafyasında ölüm kalım mücadelesi veriyordur. Kürşat, Umay ve Sonay'ın yolları Eskitepe'de kesişir. Birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırlarken Umay, Kürşat ve Sonay'ı sırlarla dolu bir geçmiş, zorluklarla dolu bir gelecek ve imkansız aşklar beklemektedir…