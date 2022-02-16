2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzu kapılarını özel çocuklara açtı

Erzurum'un 2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzunda özel çocuklara yönelik yüzme etkinliği düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzu kapılarını özel çocuklara açtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2022 17:52
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özellikle engelli vatandaşlar için başlattığı "Mutlu Çarşamba Projesi'' kapsamında, Erzurum'un 2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzunda özel çocuklara yönelik yüzme etkinliği düzenlendi.

Milli takım sporcularının yüksek irtifada güç depolamak için tercih ettiği havuza Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce servislerle getirilen özel çocuklar, burada eğitmenler gözetiminde havuza girdi. Ailelerin de katıldığı etkinlikte, yüzme eğitimi verilen çocuklar suda keyifli zaman geçirdi.

Vali Okay Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde uygulanan projenin Erzurum'da ise birçok spor salonunda devam ettirildiğini söyledi.

Kentteki havuzun bulunduğu rakım itibarıyla Avrupa'daki 'tek' olma özelliği taşıdığına işaret eden Memiş, "Almanya, Slovakya gibi kadın ve erkek yüzme takımları burada kampa giriyor. Bu salonlar sadece takımlara değil vatandaşlarımıza da her zaman açık. Bugün de özel çocuklarımızla birlikteyiz. Sadece yüzme havuzu değil bütün spor tesislerimize her çarşamba özel çocuklarımızı göreceğiz." dedi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.