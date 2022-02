2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzu kapılarını özel çocuklara açtı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özellikle engelli vatandaşlar için başlattığı "Mutlu Çarşamba Projesi'' kapsamında, Erzurum'un 2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzunda özel çocuklara yönelik yüzme etkinliği düzenlendi.



Milli takım sporcularının yüksek irtifada güç depolamak için tercih ettiği havuza Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce servislerle getirilen özel çocuklar, burada eğitmenler gözetiminde havuza girdi. Ailelerin de katıldığı etkinlikte, yüzme eğitimi verilen çocuklar suda keyifli zaman geçirdi.



Vali Okay Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde uygulanan projenin Erzurum'da ise birçok spor salonunda devam ettirildiğini söyledi.



Kentteki havuzun bulunduğu rakım itibarıyla Avrupa'daki 'tek' olma özelliği taşıdığına işaret eden Memiş, "Almanya, Slovakya gibi kadın ve erkek yüzme takımları burada kampa giriyor. Bu salonlar sadece takımlara değil vatandaşlarımıza da her zaman açık. Bugün de özel çocuklarımızla birlikteyiz. Sadece yüzme havuzu değil bütün spor tesislerimize her çarşamba özel çocuklarımızı göreceğiz." dedi.





