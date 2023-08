2 bin 241 rakımlı Balık Gölü su sporları meraklılarını ağırlıyor

Ağrı'da 2 bin 241 rakıma sahip Balık Gölü, yaz mevsiminde su sporları meraklılarını ağırlıyor.



Taşlıçay ilçesinin kuzeyinde yer alan Sinek Yaylası yakınlarındaki göl, el değmemiş doğası, adaları, kuş ve balık türleriyle her mevsim ziyaretçilerin uğrak yeri haline geliyor.



Her geçen yıl artan yerli ve yabancı turist sayısıyla daha çok bilinir hale gelen göl, kış mevsimlerinde buzla kaplı yüzeyiyle dalgıçlara su altı dalışı imkanı sunarken, yaz aylarında da flyboard, jetski gibi çeşitli su sporları meraklılarına ev sahipliği yapıyor.



Taşlıçay Belediyesinin destekleriyle göle gelerek gösteri yapan flyboard sporcuları, bölgeye hayran kaldı.



Bölgede kamp tatili yapan vatandaşlara gösteri sunan sporcuların adrenalin dolu anları, AA ekibi tarafından dron ve GoPro kamera ile görüntülendi.



Alanya Su Sporları sporcularından Ekaterina Borazan, AA muhabirine, gölün suyunun çok temiz ve burada gösteri yapmanın keyifli olduğunu söyledi.



- "Her şey çok güzel, doğa muhteşem"



Doğayı çok beğendiğini ve Ağrı Dağı manzarası eşliğinde gösteri yapmaktan keyif aldıklarını aktaran Ekaterina Borazan, "Her şey çok güzel, doğa muhteşem. İnsanlar bizi ilgiyle izledi. Antalya'ya göre burası daha serin. Antalya çok sıcak. Burası da yüksek rakımda olduğu için hava çok serin. İki yıldır flyboard yapıyorum ve kol pilotuyum. Flyboard sporumuzu yaptık ve izleyen herkes bizi çok beğendi. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Rus'um ama 10 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Antalya'da eşimle beraber bu sporu yapıyorum." diye konuştu.



Sporcu Tayfun Borazan ise ülkenin farklı yerlerine giderek flyboard sporunu insanlara tanıttıklarını ve her yerde ilgiyle karşılandıklarını anlattı.



Alanya Su Sporları'nın bir diğer sporcusu Kahraman Aktaş, flyboard sporunun ülkede her geçen gün daha çok ilgi gördüğünü ve popüler olmaya başlayan bir spor dalı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Gölün çok temiz bir suyu var. Daha önce gittiğimiz Türkiye'nin birçok yerinde gölden çıktığımız zaman duş almak istiyoruz ama burada kesinlikle öyle bir şey yok çünkü gölün çok berrak bir suyu var. Buranın rakımı yüksek ve bizim jetskiler atmosferik olduğu için performans olarak düşebiliyorlar. Bu da bizi zorluyor. Buranın havası bizi zorlayan bir hava değil. Kısa süreliğine de yağmur yağdı ve bu bizim için inanılmaz güzeldi. En zevk aldığımız havalardan biri de yağmurda uçmak."