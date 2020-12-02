2 Aralık 2020 Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle, Son bölüm Sadakatsiz 9. bölüm

Televizyon izleyicilerinin son favori dizisi Sadakatsiz 2 Aralık Çarşamba Kanal D yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni dizi Sadakatsiz ilk bölümünden itibaren herkesi ekran başına kilitlemişti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla Sadakatsiz yeni bölümü merak konusu oldu ve Sadakatsiz son bölümde neler olacak herkes bekleyişe geçti. Sadakatsiz dizisi oyuncuları, sadakatsiz tek parça izle, sadakatsiz nerede çekiliyor cevapları haberimizde...

02 Aralık 2020 09:29
2 Aralık 2020 Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle, Son bölüm Sadakatsiz 9. bölüm
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor. İlk bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde son bölüm yani yeni bölüm 2 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlanıyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği Sadakatsiz, ilk bölümü ile sosyal medyaya da damgasını vurdu. Dizinin ilk bölümü reytingde ilk sıralarda yer alırken, #Sadakatsiz etiketiyle sadece dizinin yayın gününde sosyal medyada 15 milyon kişiye erişim sağlandı. Dizi, yoğun gündeme rağmen Türkiye'de trend listesinde saatlerce ilk sırada yer aldı.
SADAKATSİZ 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aradan geçen iki yılın sonunda Volkan geri dönüyor. Asya'nın karşısına çıkan Volkan içinde taşıdığı derin öfke ile eski karısı bir savaşa başlamanın hazırlığını yapıyor. Ali'yi de kendi tarafına çekmeye çalışan Volkan, Asya'ya neler yapacak?

SADAKATSİZ ORJİNAL SİTESİNDEN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SADAKATSİZ DİZİ KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

Emir Tarık Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)

SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yapılmaktadır.

SADAKATSİZ 9. BÖLÜM FRAGMAN TANITIM İZLE

Diğer Haberler

Galatasaray 'tiki taka'ya döndü! Galatasaray

Galatasaray 'tiki taka'ya döndü!
İşte Fenerbahçe'nin çıkış planı: 4 maç 10 puan Fenerbahçe

İşte Fenerbahçe'nin çıkış planı: 4 maç 10 puan
Günlük burç yorumları aşk, burç yorumları para gelecek mi? (Tüm burçlar için) Gündem

Günlük burç yorumları aşk, burç yorumları para gelecek mi? (Tüm burçlar için)
Özel günlük burç yorumları, aşk sağlık para burç yorumları anlamları Genel Haber

Özel günlük burç yorumları, aşk sağlık para burç yorumları anlamları
Bugüne özel burç yorumları, Günlük burç yorum özel Genel Haber

Bugüne özel burç yorumları, Günlük burç yorum özel
Günlük burç yorumları, tüm burçlar günlük yorum Genel Haber

Günlük burç yorumları, tüm burçlar günlük yorum
284 dakikaya 4 teklif: Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe

284 dakikaya 4 teklif: Mert Hakan Yandaş
Milli piyango 2020 yılbaşı bilet fiyatları, 2020 yılbaşı çekilişi ikramiye ne kadar? Gündem

Milli piyango 2020 yılbaşı bilet fiyatları, 2020 yılbaşı çekilişi ikramiye ne kadar?
2021 Milli Piyango ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ödül ne kadar? Gündem

2021 Milli Piyango ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ödül ne kadar?
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı, günün hasta sayısını açıkladı
2

Vaka sayısı 17'ye yükselen Kocaelispor'un iki maçı ertelendi
3

Balıkesirspor'da 14 futbolcunun karantinası sürüyor
4

Hatay Belediyespor'da 10 kişi Kovid-19'a yakalandı

5

Bergama Belediyespor'da 17 koronavirüs vakası
6

Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı!
7

Adana Basketbol'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
8

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
9

Süper Lig maçları hafta sonu oynanacak mı?
10

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
yukarı ok