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1990'ların akılalmaz penaltı atma yöntemi

Amerika ve bazı ülkelerde geçmişte uygulanan bu penaltı sistemini gören herkes şaşkına dönüyor

1990'ların akılalmaz penaltı atma yöntemi
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08 Temmuz 2018 13:43
Amerika ve bazı ülkelerde geçmişte uygulanan bu penaltı sistemini gören herkes şaşkına dönüyor


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