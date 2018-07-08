Amerika ve bazı ülkelerde geçmişte uygulanan bu penaltı sistemini gören herkes şaşkına dönüyor
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1990'ların akılalmaz penaltı atma yöntemi
Amerika ve bazı ülkelerde geçmişte uygulanan bu penaltı sistemini gören herkes şaşkına dönüyor
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08 Temmuz 2018 13:43
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- Takımlar O G B M A Y Av P
- 1. Galatasaray 34 24 3 7 75 33 42 75
- 2. Fenerbahçe 34 21 9 4 78 36 42 72
- 3. Başakşehir 34 22 6 6 62 34 28 72
- 4. Beşiktaş 34 21 8 5 69 30 39 71
- 5. Trabzonspor 34 15 10 9 63 51 12 55
- 6. Göztepe 34 13 10 11 49 50 -1 49
- 7. Sivasspor 34 14 7 13 45 53 -8 49
- 8. Kasımpaşa 34 13 7 14 57 58 -1 46
- 9. Kayserispor 34 12 8 14 44 55 -11 44
- 10. Malatyaspor 34 11 10 13 38 45 -7 43
- 11. Akhisar Bld.Spor 34 11 9 14 44 53 -9 42
- 12. Alanyaspor 34 11 7 16 55 59 -4 40
- 13. Bursaspor 34 11 6 17 43 48 -5 39
- 14. Antalyaspor 34 10 8 16 40 59 -19 38
- 15. Konyaspor 34 9 9 16 38 42 -4 36
- 16. Osmanlıspor 34 8 9 17 49 60 -11 33
- 17. Gençlerbirliği 34 8 9 17 37 54 -17 33
- 18. Karabükspor 34 3 3 28 20 86 -66 12
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