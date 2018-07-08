1990'ların akılalmaz penaltı atma yöntemi

Amerika ve bazı ülkelerde geçmişte uygulanan bu penaltı sistemini gören herkes şaşkına dönüyor







İLGİLİ VİDEO Amerika ve bazı ülkelerde geçmişte uygulanan bu penaltı sistemini gören herkes şaşkına dönüyor

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