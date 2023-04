1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe Opet'e sponsor oldu

Fenerbahçe Kulübü ile 1907 Fenerbahçe Derneği arasında, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Forma Sırt Sponsorluğu" anlaşması imzalandı.Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya ve dernek yönetim kurulu üyesi Funda Uzun, Fenerbahçe Opet Takım Menajeri Pelin Çelik ile sarı-lacivertli ekibin kaptanı Eda Erdem Dündar katıldı.Fenerbahçe'nin her ihtiyacına koşan 1907 Fenerbahçe Derneğine iş ortaklığı için teşekkür eden Burak Çağlan Kızılhan, "Voleybol kadın takımımız hem ligde şampiyonluk hedefinde emin adımlarla ilerliyor hem de CEV Avrupa Şampiyonluğu'nda da rakibi VakıfBank'ı geçen hafta 3-0 mağlup etti. Bu hafta da önemli bir maçımız var. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Avrupa Kupası'nı ülkemize getirmek istiyoruz. İş birliğinin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum, hayırlı olsun." dedi.Simla Türker Bayazıt da Fenerbahçe ailesinde sponsor desteklerinin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "1907 Fenerbahçe Derneği büyük ailemizin çok kıymetli bir üyesidir. Destekleriyle her zaman kulübümüzün yanında olmuştur. Ben de geçmişte dernekte görev yapmış biri olarak bu tür desteklerin ne denli önemli ve gönülden olduğunu çok iyi bilenlerdenim. Kar amacı gütmeyen derneklerimiz tamamen Fenerbahçe sevgisi ve destek motivasyonuyla bu işbirliğini yapıyorlar. Bu anlaşmanın örnek teşkil etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.Sezonun kalan kısmında kadın voleybol takımının formalarında dernek isminin yer alacağını vurgulayan Bayazıt, sarı-lacivertli ekipte dünyanın en iyi oyuncularının oynamak istediğini dile getirdi.Kaptan Eda Erdem Dündar'ın liderliğinde mücadele ettikleri tüm kulvarlarda zirveyi hedeflediklerini kaydeden Bayazıt, "İnandık, kenetlendik. Büyük taraftarla kupaları kaldırmak, şampiyonluk almak için çalışıyoruz. VakıfBank karşısında çok önemli bir galibiyet aldık. Kulübümüz için de o gün güzel bir gün oldu. 3 kulvarda galibiyet aldık. 'Fenerbahçe bir spor kulübüdür' sözünü en derinde yaşadığımız günlerden biri oldu. Hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. İtalya'da oynayıp kupayı bir kez daha müzemize getirmek istiyoruz. Sezondaki tüm kupalara talibiz." değerlendirmesinde bulundu.Rıfat Perahya ise son 20 senede kadın voleybolunun Türkiye'nin tartışmasız en başarılı spor branşı olduğunu ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atıldığını aktardı.Başarının sürekli hale gelmesi gerektiğine inandıklarını kaydeden Perahya, "Fenerbahçe kadın voleybol takımı, çubuklu formayı giyen her sporcudan beklediğimiz azmi sonuna kadar gösteren, camiamızın gurur kaynağıdır. Kuruluşumuzdan bu yana hizmetlerimizi kayıtsız şartsız sürdürmekteyiz. Kulübümüze birçok alanda destek olduk. Bir yenisini de kadın, kadının her alanda güçlendirilmesinden hareketle forma sırt sporluğunda hayata geçirdik. Desteğimizi sürdürürken, kadın sporcu başarılarına katkı sağlayacak olmanın büyük mutluluğuna yaşıyoruz. 1907 formasının takımımıza şans getireceğini düşünüyoruz." diye konuştu.Takım kaptanı Eda Erdem Dündar da bu sezon 29 Ekim 2022'deki 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı camiaya armağan ettiklerini hatırlatarak, "Cumhuriyetimizin 100. yılında da inşallah şampiyonluklar armağan etmek istiyoruz. Destek bizim için çok önemli. Derneğin bize şans getirdiği düşünüyorum. Dernek formamıza çok yakıştı. Bildiğimiz bir dernekle beraber aynı ailedeniz, aynı yoldan ilerliyoruz, destekleri çok önemli ve paha biçilemez. İnşallah 100. yılda yarıştığımız tüm kulvarlarda birlikte hedeflerimize ulaşır ve mutlu bir şekilde tekrar burada bütün başarılarımızı konuşuruz." değerlendirmesinde bulundu.VakıfBank maçını ve finale çıkmaları halinde karşılaşacakları rakiplerini de değerlendiren Eda Erdem, şunları söyledi:"İki Türk takımının (Eczacıbaşı) final oynaması bence çok anlamlı olur. Sahada iyi oynayan kazanacaktır. Açıkçası biz kendi yolumuza bakıyoruz. İki Türk takımı olursa keyifli olur, biz finalde olursak daha keyifli olur. Takım olarak hazırız. Herkes çok motive, güzel ilgi ve destek görüyoruz. Herkesin hedefi adımızı finale yazdırmak. Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Evet 3-0 kazandık ama hiçbir şey demek bu. İkinci maç daha önemli. Zor bir maç bizi bekliyor, biz hazırız."Takım menajeri Pelin Çelik ise derneğin katkısının çok önemli olduğunu belirterek, derneği sponsor olarak değil takım arkadaşı olarak gördüklerini dile getirdi.Konuşmaların ardından sponsorluk sözleşmesi imzalandı.