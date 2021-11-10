19 yaşındaki Ihattaren futbolu bıraktı!

Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven'daki performansıyla Juventus'a transfer olan ve oradan da Sampdoria'ya kiralanan 19 yaşındaki Mohamed Ihattaren futbolu bıraktığını açıkladı.



Hollanda'nın en büyük yeteneklerinden biri olarak kabul edilen 19 yaşındaki Ihattaren, Eylül 2020'de Hollanda milli takımına aday kadrosuna çağrılmıştı.



Daha sonra gösterdiği başarılı performansla PSV Eindhoven'dan Juventus'a transfer oldu ve direkt olarak Sampdoria'ya kiralandı.



"IHATTAREN HAKKINDA KÖTÜ KONUŞMAM"



Konuyla ilgili açıklama yapan genç yeteneğin menajeri Mino Raiola, oyuncunun Sampdoria için tek bir maç bile oynamadığını ve artık takımla antrenman yapmama kararı aldığını belirtti.



Oyuncunun futbolu bırakmak istediğini söylediği günden itibaren Ihattaren ile görüşmediğini ifade eden ünlü menajer, "Mohamed Ihattaren hakkında kötü bir söz söylemiyorum, hâlâ yardımımı istiyorsa ona yardım edeceğim. Ama bir süredir hiç görüşmediğimiz doğru." şeklinde konuştu.



Mohamed Ihattaren gösterdiği başarılı performansla devlerin gözdesi haline gelmişti.





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