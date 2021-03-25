19 yaşındaki genç Laziolu hayatını kaybetti

Lazio'nun U19 takımında forma giyen oyuncularından Daniel Guerini'nin hayatını kaybettiği açıklandı.



Roma yakınlarında geçirdiği trafik kazasında kurtarılamadığı belirtilen Guerini'nin ardından Lazio kulübü taziye mesajı yayınladı. 10 numara pozisyonunda oynayan ve yeteneğiyle kulübün gelecek vaad eden isimlerinden biri olduğu belirtilen Guerini'nin ölüm haberi futbol dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.



Torino, Fiorentina ve SPAL takımlarında kiralık olarak oynayan 19 yaşındaki oyuncu son maçını 21 Mart'ta Toro'ya karşı oynamıştı.



