19 Yaş Kadın Milli Futbol Takımı, tek golle kaybetti

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. tur ilk maçında İsveç'e 1-0 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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19 Yaş Kadın Milli Futbol Takımı, tek golle kaybetti
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04 Ekim 2022 20:54
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Yunanistan'ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası 1. tur ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ay-yıldızlı takım, ilk maçında İsveç'e 1-0 yenildi.

Pampeloponnisiako Stadı'ndaki mücadelenin tek golü 45. dakikada penaltıdan Victoria Swanström'den geldi.

Milli takım, ikinci maçında 7 Ekim Cuma günü Hollanda ile karşılaşacak.

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