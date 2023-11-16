19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, Samsun'da sona erdi

Samsun'da düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi.Türkiye Badminton Federasyonu tarafından İlkadım Okçuluk Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 50 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 650 sporcu katıldı.Tek kadınlarda Ravza Bodur, erkeklerde ise Veysel Taşdemir birinci oldu. Çift kadınlarda Nisanur Çimen ile Aleyna Korkut, erkeklerde ise Buğra Aktaş ile Mehmet Can Ödemiş şampiyonluğa ulaştı.Karışık çiftlerde ise Gökay Göl ile Nisanur Çimen birinci oldu.Kulüp sıralamasında ise Samsun Büyükşehir Belediyespor birinciliği elde etti.