Samsun'da düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası başladı.



Türkiye Badminton Federasyonu tarafından İlkadım Okçuluk Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 50 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yaklaşık 650 sporcu katılıyor.



Organizasyonun açılış törenine Samsun Valisi Sayın Orhan Tavlı, Türkiye Badminton Federasyon Başkanı Ercan Yıldız, KKTC Badminton Federasyon Başkanı Fırat Deniz, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, antrenörler ve sporcular katıldı.



Yıldız ile Deniz, açılış dolayısıyla gösteri maçı yaptı.



Şampiyona, 15 Kasım'da sona erecek.



