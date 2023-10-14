19 Yaş Altı Milli Takımımız, Arnavutluk ile yenişemedi

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Arnavutluk ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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19 Yaş Altı Milli Takımımız, Arnavutluk ile yenişemedi
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14 Ekim 2023 20:28
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Arnavutluk ile 1-1 berabere kaldı.

Gölcük Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada genç millilerin golünü 63. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Arnavutluk'un golünü ise 33. dakikada Flavio Sulejmani attı.

Türkiye, 17 Ekim Salı günü Arnavutluk ile bir karşılaşma daha oynayacak.

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