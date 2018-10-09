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19 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan'a mağlup oldu!

19 Yaş Altı Milli Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: AA
19 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan'a mağlup oldu!
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09 Ekim 2018 20:53
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, deplasmanda Hırvatistan ile yaptığı hazırlık maçında 2-1 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de oynanan müsabakada milli takımın golünü 70. dakikada Ömer Uzun attı. Hırvatistan'ın gollerini ise 14. dakikada Roko Baterina ve 34. dakikada penaltıdan Ante Palaversa kaydetti.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ile Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas da maçı tribünden takip etti.

19 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan ile ikinci hazırlık maçını 11 Ekim Perşembe günü TSİ 16.30'da oynayacak.

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