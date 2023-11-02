19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 15-21 Kasım tarihleri arasında Antalya'da oynayacağı UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sekizinci grupta mücadele eden milliler; Yunanistan, Belarus ve Litvanya ile karşılaşacak.Elemelerde 13 grupta ilk 2 sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü takımla birlikte sıralamada birinci olan Portekiz, 2024 yılının bahar döneminde Elit Tur'da yer alacak. Bu turda grupları lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Kuzey İrlanda yaz döneminde finallerde karşı karşıya gelecek.Milli takım aday kadrosu, 8 Kasım Çarşamba günü Antalya'da toplanacak.Teknik direktörlüğünü Soykan Başar'ın yaptığı 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı; saat 16.00'da başlayacak maçlarda 15 Kasım Çarşamba Litvanya, 18 Kasım Cumartesi Belarus ve 21 Kasım Salı günü Yunanistan ile karşılaşacak. Karşılaşmalar Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak.19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Mert Furkan Bayram (Altınordu), Mehmet Şamil Öztürk (Mondihome Kayserispor)Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Efe Sarıkaya (Altay), Yiğit Fidan (Bursaspor), Haluk Mustafa Tan, Enes Albak (Yılport Samsunspor), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı), Berkay Yılmaz (Freiburg)Bera Çeken (Sandhausen), Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Tolunay Artuç (Boluspor), Furkan Yöntem (Altınordu), Diren Dağdeviren (Hoffenheim), Yusuf Sertkaya (Bursaspor), Emir Bars (PSV Eindhoven)Jamal Camcı (Basel), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Hüseyin Ertürk (Beveren)