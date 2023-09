19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın hedefi A Ligi'nde kalmak

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İsveç'te yapılacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Ligi 5. Grup maçlarında iyi sonuçlar alıp, A Ligi'ndeki yerini korumayı amaçlıyor.



Genç milliler, 20-23 Eylül tarihlerinde Estonya ile yapacağı iki hazırlık maçının ve Avrupa Şampiyonası elemelerinin hazırlığını Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.



Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Aytürk Kıyıcı, AA muhabirine, ikinci kez Erzurum'a kamp yapmaya geldiklerini söyledi.



Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Kıyıcı, "Bu kamp döneminde Estonya ile iki tane hazırlık maçımız var. Takımımız Estonya maçlarına çok iyi hazırlanıyor. Kızlarımız çok istekli ve arzulu. Hepsinin performansından memnunuz." dedi.



Kıyıcı, söz konusu hazırlık maçlarının ardından kampı tamamlayacaklarını ifade ederek, "Bu hazırlık kamplarımızın asıl amacı ekim sonunda oynayacağımız Avrupa Şampiyonası elemeleri. 24 Ekim'de İsveç'e gideceğiz. Orada eleme grubu maçlarımızı oynayacağız. Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakiplerimiz İspanya, Portekiz ve İsveç. Amacımız ülkemizi ve kadın futbolunu en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.



Takım olarak A Ligi'nde mücadele ettiklerine dikkati çeken Kıyıcı, "Rakiplerimiz de oldukça zorlu ama biz antrenmanlarımızı düzenli bir şekilde yapıyoruz ve şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz iyi bir sonuçla ülkemize dönmek." ifadelerini kullandı.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kadın futboluna verdiği önemi vurgulayan Aytürk Kıyıcı, "Zaten Süper Lig'imiz de başladı, dördüncü haftası oynandı. Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Karagümrük bu işe çok iyi yatırım yaptı. Kadın futbolunun takipçisi her geçen gün artıyor. Son Dünya Kupası'nda da bunu gördük. Yani kadın futbolu takımlarının seyircisi çok fazla artıyor. Kadın futbolcu sayımız da çok artıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Altyapıdan birçok futbolcunun geldiğini anlatan Kıyıcı, şunları kaydetti:



"Bölge seçmeleri yapıyoruz. 14 bölge seçmesi var. Her bölgeye gidip, oradaki alt yaş kız çocuklarımıza dokunmak, onlara futbolu sevdirmek, futbol oynatmak istiyoruz. Altyapımız gerçekten çok iyi geliyor. Sadece sahada değil saha dışında da çok iyi geliyoruz. Sadece futbolcu olarak da değil; hakem ve antrenör olarak kadın futbolu çok iyi geliyor. "



Kara: "Hedefimiz A Ligi'nde en iyi şekilde kalmak"



19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığını üstlenen Fenerbahçe oyuncusu İlayda Cansu Kara, "Şu an Estonya maçı için kampa girdik ama önümüzde Avrupa Şampiyonası eleme maçlarımız var. İsveç, İspanya ve Portekiz ile zorlu maçlarımız olacak. Asıl olarak bu müsabakalara hazırlanıyoruz. Bizim için çok zor bir süreç olacak ama hedefimiz A Ligi'nde en iyi şekilde kalmak." diye konuştu.



Yurt dışında futbol oynamayı hedeflediğini dile getiren Kara, "Estonya bize daha denk bir takım. İnşallah bu maçlarda galip geleceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz A Ligi'nde dördüncü sırada olmamak. Yani A Ligi'nde kalmak istiyoruz. Yurt dışında oynamayı istiyorum. Fenerbahçe de iyi bir yer ama hedefim yurt dışı ve A Milli Kadın Futbol Takımı'nda oynamak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.