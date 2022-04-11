19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'ndan Arnavutluk'a büyük fark!

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur üçüncü ve son maçında Arnavutluk'u 9-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'ndan Arnavutluk'a büyük fark!
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11 Nisan 2022 23:47
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur üçüncü ve son maçında Arnavutluk ile karşılaştı.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılan maçı ay-yıldızlı ekip 9-1 kazandı. Türkiye'nin golleri Zeynep Kerimoğlu (4), Berivan İçen (4) ve Beyza Kara'dan geldi. Rakip takımın tek golünü ise Iris Armoku attı.

Grubun diğer maçında ise İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi'ni 3-0 mağlup etti.

İsrail, grup birincisi olarak Avrupa Şampiyonası A Ligi'ne yükseldi. Türkiye ise grubu 6 puanla ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, 6 grup genelinde en iyi ikinci sırayı alabilirse, 2022-2023 sezonunda Avrupa Şampiyonası'nın 1. turunda A Ligi'nde mücadele edecek.

B Ligi'nde grup maçları bu ay tamamlanacak ve Arnavutluk karşısında averajını yukarıya çeken Türkiye'nin A Ligi'ne çıkıp çıkmadığı belli olacak.

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