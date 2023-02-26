19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, kadın millilerin 1-3 Mart tarihlerinde İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edilen oyuncular, 1 Mart Çarşamba günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.



Teknik direktör Begüm Üresin yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Ebrar Uluhanlı, Hümeyra Şanver ve Suhde Nur Arpacı (Dudullu), Tuğba Demir (ALG Spor), Senay Alibek (Ezelsdorf 1923), Zeynep Ece Güneş, İrem Barut ve Arzu Akkurt (Galatasaray Petrol Ofisi), İzlem Şahin (Karlsruher), Sıla Besra Tetik (Konak Belediyespor), Narin Yakut (Fenerbahçe), Beyza Semercioğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Sara Yağlu (Hessen Wetzlar), Şevval Dursun (Wulfz Fatih Karagümrük), Jana Aylin Özbir (Sand), Rayan Sialah (Tus Schwachhausen), Tülin Kuyucak (Beşiktaş Vodafone), Ece Temizer (1. FFC Niederkirchen), Tuana Gayretli (SGS Essen), Esma Öztamur (SSVG Velbert), Tülin Balur (Bitexen Adana İdmanyurduspor), Arife Kübra Gözmener (Soma Zafer Spor ve Gençlik), Sara Temel (Fortuna Sittard), Sena Akyürek (Stabaek JF), Aleyna Ata (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Yasemin Sarı (Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor).





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