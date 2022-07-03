19 Yaş Altı Golbol Milli Takımı Avrupa şampiyonu!

19 Yaş Altı Golbol Kadın Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası'nda İsrail'i 13-1 mağlup ederek şampiyon oldu.



Lahti kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, organizasyonu birincilikle bitirdi. Milliler, final maçında karşılaştıkları İsrail'i 13-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını söyledi.



19 yaş altı kızların Genç Kadınlar Golbol Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katıldıklarını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Büyük başarı elde ettik. Sporcularımız ilk maçında da İsrail'i 13-3 yenmişti. İkinci, üçüncü, dördüncü derken son maçı da kazanarak toplamda 5 galibiyet elde ettik. Sporcularımızı, teknik direktörümüz Gültekin Karasu ve tüm ekibini kutluyorum."





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