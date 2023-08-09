19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye yarı finalde!

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye yarı finale yükseldi.
Milli takım, Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan çeyrek final maçında Bulgaristan ile karşılaştı.
Karşılaşmayı 25-22, 27-25, 22-25 ve 25-7'lik setlerle 3-1 kazanan milliler, yarı finale yükseldi.
Türkiye, yarı final karşılaşmasına perşembe günü çıkacak.
Milli takım, Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan çeyrek final maçında Bulgaristan ile karşılaştı.
Karşılaşmayı 25-22, 27-25, 22-25 ve 25-7'lik setlerle 3-1 kazanan milliler, yarı finale yükseldi.
Türkiye, yarı final karşılaşmasına perşembe günü çıkacak.