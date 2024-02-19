19 Şubat bugün yağmur var mı, yağacak mı? Perşembe günü yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BUGÜN YAĞMUR VAR MI, YAĞACAK MI?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu Güney Doğu Anadolu güney ve doğusu ile Antalya'nın doğusu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve bilecik çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu



KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



AFYONKARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu



DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu



İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu



MUĞLA °C, 16°C

Parçalı bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak yağışlı



HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli( Eskişehir haric) aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu



ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu



KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu



YOZGAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı



DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



KASTAMONU °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı



ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Gümüşhene ve Bayburt hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ARTVİN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu



SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



TOKAT °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu



TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KARS °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu



VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu



GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SİİRT °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ŞANLIURFA °C, 16°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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