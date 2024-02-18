19 Şubat 2024: Yarın okullar tatil mi? MEB kar tatili olan iller

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu, Isparta çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ile Eskişehir'in kuzeyinde de yağış etkili olacak. Yapılan hava durumu uyarıları ile gözler okulların tatil edildiği il ve ilçelere çevrildi. Şanlıurfa ve Antalya'da eğitim öğretime ara verilmişti. Peki bugün okul var mı? Nerelerde okullar tatil edildi? İşte, o konularla ilgili ayrıntılar.
19 ŞUBAT: YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
19 Şubat Pazartesi günü için tatil açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Sel felaketinin görüldüğü Antalya'nın 5 ilçesinde salı günü eğitim öğretime ara verilmişti. Şanlıurfa'da da 15 Şubat Perşembe günü okullar tatil edilmişti.
Sağanak nedeniyle Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il genelindeki kırsal mahallelerde eğitime 15 Şubat Perşembe günü için ara verildiğini bildirerek, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle il genelinde kırsal mahallelerimizde bulunan bütün okullarımızda 15 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır" ifadesini kullanmıştı.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
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9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)
10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün
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17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün
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