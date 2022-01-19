İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

19 OCAK ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLDU MU?

İstanbul'da okullar tatil mi kar yağışının etkisini artırmasından sonra en çok sorulan soru oldu. Meteorolojinin verdiği bilgiden sonra İstanbul'da okullar tatil olacak mı merak edilenlerin başında yer aldı. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da okullar 19 Ocak'ta tatil mi oldu? Cevapları için haberimizi okuyabilirsiniz.Beklenen kar yağışının başlamasından sonra İstanbul'da okullar tatil oldu mu? sorusu sorulmaya başlandı. Yoğun kar ve tipi yaşanan bazı bölgelerde özellikle okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin araştırmalar yapılıyor.Kar yağışı beklendiği gibi gece saatlerinde başladı. Gün içinde Marmara bölgesine yakın yerlerde kar yağışının Türkiye'yi etkisi altına aldığı bölgeler olmuştu.İstanbul'da okullar tatil mi? beklentisi öğrenciler, veliler, öğretmenler ve çalışanlar için büyük merak konusu oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışının sabah saatlerinde etkisini sürdürmesi halinde resmi açıklama gelebileceği konuşuluyor.Önceki senelerde kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle İstanbul'da okullar tatil edilmişti. Bu yılın ilk kar yağışında İstanbul'da okullar tatil mi diyerek benzer durum yaşanma ihtimali bulunuyor.