19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs 2023 okullar tatil mi?

2023 Resmi tatiller büyük merakla araştırılıyor. 18 Mayıs, 19 Mayıs ve 20 Mayıs hakkında peş peşe sorular geliyor. Hafta sonuna yakın günlere denk gelmesiyle 19 Mayıs birleşecek mi sorusu gündemde konuşuluyor. Her yıl farklı günlere denk gelen tarihler bu yıl, 18 Mayıs Perşembe, 19 Mayıs Cuma, 20 Mayıs ise Cumartesi gününe denk geliyor. 19 Mayıs'ın hem öncesi hem de sonrası için sorulan sorulara cevap aranıyor. İşte 18 - 19 - 20 Mayıs resmi tatil mi? sorusunun cevabı...19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2023 yılında Cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.18 Mayıs Perşembe günü tatil sayılmıyor. Okullar ve iş yerleri devam ediyor.Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.12 Eylül Darbesi ile yönetime gelen Kenan Evren başkanlığındaki Milli Güvenlik Konseyi, Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılı olan 1981 yılını kanun çıkararak Atatürk Yılı kabul ve ilan etti. Kutlamalar kapsamında "Gençlik ve Spor Bayramı"nın adı da "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak değiştirildi.Mayıs Ayının İlk PerşembesiDünya Şifre Günü1 MayısEmek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)Trafik ve İlk Yardım Haftası (1-7 Mayıs)Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası (1-7 Mayıs)Bilişim Haftası (1-7 Mayıs)2 MayısDünya Bebek Günü3 MayısDünya Astım GünüDünya Basın Özgürlüğü Günü4 MayısStar Wars Günüİş Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs)5 MayısHıdırellez (5-6 Mayıs)6 MayısÜcretsiz Çizgi Roman Günü8 MayısÇorap Giymeme Günü9 MayısKayıp Çorapları Anma GünüAvrupa GünüDünya Çölyak Farkındalık Günü10 MayısEngelliler Haftası (10-16 Mayıs)Danıştay ve İdari Yargı Haftası (10-16 Mayıs)Dünya Psikologlar GünüSağlık İçin Hareket Et Günü11 Mayısİstediğini Yeme Günü12 MayısHemşireler Haftası (12-18 Mayıs)13 MayısUlusal Peyzaj Mimarlığı Günü14 MayısDünya Çiftçiler GünüAnneler Günü15 MayısDünya Aile GünüHava Şehitlerini Anma GünüGençlik Haftası (15-21 Mayıs)17 MayısDünya Hipertansiyon GünüDünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü18 MayısMüzeler Haftası (18-24 Mayıs)Mayıs ayı önemli günler ve haftalar 2023: Mayıs ayında resmi tatil var mı, hangi gün19 MayısAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramıGençlik Haftası (19-25 Mayıs)20 MayısDünya Arı GünüDünya Klinik Araştırmalar Günü21 MayısDünya Meditasyon Günü22 MayısUluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü23 MayısDünya Kaplumbağalar Günü25 MayısHavlu GünüEtik Günü26 MayısDünya Dracula Günü28 MayısDünya Hamburger Günü29 Mayısİstanbul'un Fethi (29 Mayıs 1453)31 MayısKabin Memurları GünüDünya Tütüne Hayır Günü