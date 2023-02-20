19 Mayıs Stadyumu'nda korkutan görüntü

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oluşan çatlaklar dikkat çekti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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19 Mayıs Stadyumu'nda korkutan görüntü
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20 Şubat 2023 18:03
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19 Haziran Pazartesi günü Türkiye-Galler arasında oynanacak müsabakanın yersi olarak açıklanan Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki görüntüler tepkilere neden oldu.

Tribünlerin bazı bölümlerinde duvardaki çatlaklar ve zeminde yaşanan açılmalar dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunarken inceleme başlatıldı.

Ağustos 2017'de Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçıyla açılan stadın yüklenici firmasının uzman ekipleri ve inşaat mühendisleri tarafından yapılacak incelemenin ardından konuyla ilgili kamuoyuna bilgi verileceği ifade edildi.

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145 milyon liraya yapılan statta çalışan işçinin sosyal medyada gündem olan bu videosu çok konuşuldu.













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