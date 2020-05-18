19 Mayıs Kadir Gecesi mi?

2020 Kadir Gecesi ayın kaçında diyerek Ramazan ayının 27. günü olan bu önemli günü idrak etmek isteyen müslümanlar araştırmalarına başladı. Bunun sebebi çok önemli olan ve kutsal değeri fazla olan 2020 Kadir Gecesi ayın kaçında sorusunu sormak en doğrusudur. Bu sene Kadir Gecesi ne zaman? bilgisinin en doğru aktarıldığı sayfalardasınız.

18 Mayıs 2020 11:11
19 Mayıs Kadir Gecesi mi?
2020 Kadir Gecesi ayun kaçında bilgisini kısa sürede edinebilirsiniz. Bunun için aşağıda yer alan haberimizde Kadir Gecesi okunacak duaları, bununla ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz.  Bu sene Kadir Gecesi ne zaman diyenlerin alacağı doğru cevaplarla bu kutsal geceyi idrak etmelerini sağlamaya çalışıyoruz.
Kadir Gecesi 2020 yılında 19 Mayıs'ta idrak edilecektir.

Yapılan aramaların temelinde bu önemli günün tarihini doğru bilmek yatıyor. Kadir gecesi Ramazanın kaçıncı günü diye bildirilen soruların en revaşta olduğu dönemdeyiz. Bunun sebebi ramazan ayında olmamız ve bu konuda ne kadar bilgi edinirsek kardayız anlamına gelmektedir. Kadir Gecesi, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı kutsal sayılan Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi idrak ediliyor. 

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan'da başladı ve bu ay içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.



KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."



Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

KADİR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm…
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
Ve ma edrake ma leyletülkadr
Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
Selamün hiye hatta matle'ılfecr



KADİR SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…
Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.



Diğer Haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat Gündem

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bayram hangi gün, bayramda 9 gün tatil olacak mı? (19 Mayıs Salı) Gündem

Bayram hangi gün, bayramda 9 gün tatil olacak mı? (19 Mayıs Salı)
2020 Zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar ne kadar kaç para) oldu? (19 Mayıs Salı) Gündem

2020 Zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar ne kadar kaç para) oldu? (19 Mayıs Salı)
2020 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara zammı ve yeni fiyat listesi (19 Mayıs Salı) Gündem

2020 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara zammı ve yeni fiyat listesi (19 Mayıs Salı)
Sigaraya zam, Mayıs 2020 sigara fiyatları, Yeni sigara fiyatları (19 Mayıs Salı) Gündem

Sigaraya zam, Mayıs 2020 sigara fiyatları, Yeni sigara fiyatları (19 Mayıs Salı)
Zamlı sigara fiyatları, yeni sigara fiyatları (19 Mayıs Salı) Gündem

Zamlı sigara fiyatları, yeni sigara fiyatları (19 Mayıs Salı)
Zamlı sigara fiyatları listesi, Sigaraya ne kadar zam geldi? (19 Mayıs Salı) Gündem

Zamlı sigara fiyatları listesi, Sigaraya ne kadar zam geldi? (19 Mayıs Salı)
İstihare namazı nasıl kılınır, nedir (19 Mayıs Salı) Gündem

İstihare namazı nasıl kılınır, nedir (19 Mayıs Salı)
Kadir gecesi namazı nasıl kılınır? (19 Mayıs Salı) Gündem

Kadir gecesi namazı nasıl kılınır? (19 Mayıs Salı)
Daha fazla göster
1

Erzurumspor'da 11 kişi taburcu edildi!
2

New York'ta spor etkinlikleri taraftarsız başlayabilecek
3

Yunanistan'da futbol, 6 Haziran'da başlıyor!
4

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
5

Cumhurbaşkanı'ndan davet 19:19'da herkes camlara
6

Cumhurbaşkanı açıkladı: İşte seyahat yasağının devam ettiği 15 şehir
7

Cumhurbaşkanı okulların kapandığını açıkladı
8

Cumhurbaşkanı açıkladı! Bayram döneminde sokağa çıkmak yasak
9

Miroslav Stoch: "Türkler sayesinde kazandım"
10

Edu Dracena: "Fenerbahçe'deki o kadro, Türkiye'de tarihe geçti"
yukarı ok