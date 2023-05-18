19 Mayıs Hastaneler, Sağlık Ocağı ve eczaneler açık mı 2023?

19 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu sorusu, sağlık problemleri nedeniyle bu kurumlarda işi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 19 Mayıs nedeniyle ülke genelinde tatil ilan edilen kurumlar arasında hastaneler, sağlık ocağı ve eczanelerin olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi elde etmek istedi. Peki, 19 Mayıs'ta eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, detaylı bilgiler19 Mayıs'ta hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir.Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir. 19 Mayıs Cuma günü devlet hastanelerinin acil servisi açık olacaktır.Bankada işlem yapacak olanlar 18 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. 19 Mayıs'ta ise resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri kapalı olacak.İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri FAST ile belirli bir miktara kadar işleme alınacak. Havale işlemlerinde ise hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 22 Mayıs Pazartesi günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır.Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir.Nöbet hizmetleri en az iki personel ile yürütülecektir.Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler. Dolayısı ile 19 Mayıs'ta eczaneler kapalı olacak.