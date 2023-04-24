19 Mayıs 2023 resmi tatil mi, yarım gün mü? Okullar tatil mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2023 Resmi tatiller büyük merakla araştırılıyor. 18 Mayıs, 19 Mayıs ve 20 Mayıs hakkında peş peşe sorular geliyor. Hafta sonuna yakın günlere denk gelmesiyle 19 Mayıs birleşecek mi sorusu gündemde konuşuluyor. Her yıl farklı günlere denk gelen tarihler bu yıl, 18 Mayıs Perşembe, 19 Mayıs Cuma, 20 Mayıs ise Cumartesi gününe denk geliyor. 19 Mayıs'ın hem öncesi hem de sonrası için sorulan sorulara cevap aranıyor. İşte 18 - 19 - 20 Mayıs resmi tatil mi? sorusunun cevabı...19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2023 yılında Cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.18 Mayıs Perşembe günü tatil sayılmıyor. Okullar ve iş yerleri devam ediyor.Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.12 Eylül Darbesi ile yönetime gelen Kenan Evren başkanlığındaki Milli Güvenlik Konseyi, Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılı olan 1981 yılını kanun çıkararak Atatürk Yılı kabul ve ilan etti. Kutlamalar kapsamında "Gençlik ve Spor Bayramı"nın adı da "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak değiştirildi.