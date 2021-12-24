19. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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19. haftanın hakemleri açıklandı
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24 Aralık 2021 12:27
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 19. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan

16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

26 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

27 Aralık Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan


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