(19. BÖLÜM GÖNÜL DAĞI İZLE) Cumartesi yeni bölüm TRT 1 canlı yayın

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?



TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.





6 Mart Cumartesi saat 20:00'de, Gönül Dağı nerede çekiliyor, Gönül Dağı dizisi konusu, TRT 1 HD Gönül Dağı 19. bölüm yeni bölüm izle full tek parça canlı detayları için haberimize göz atabilirsiniz. Cumartesi Gönül Dağı 19. bölüm 6 Mart ekranlarda yerini alacak ve takipçileri ekranlardaki yerini aldı. Kesintisiz tek parça Gönül Dağı 19. bölüm izlemek isteyenler ekran başındaki yerini aldı. Yeni bölüm Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleniyor ve izleyenler büyük keyifle takip ediyor. Yerli dizi Gönül Dağı son bölüm full izle, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman saat kaçta, Gönül Dağı 19. bölüm ne zaman saat kaçta yayınlanacak?Babasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşan Dilek, soluğu Taner'in yanında alır. Taner'le birlikte araştırma içindeyken Halime'nin, Taner'le konuşmadığını öğrenir. Bu durumu çözmek isteyen Dilek, Halime'nin katı yüzüyle karşılaşır. Hem babasının gizemi, hem de Taner'le ilişkisindeki sıkıntılar, Dilek'i bir bilinmezin içine çeker ve onu yalnızlaştırır. Bunu gören Taner'in, Dilek'e yapacağı büyük sürpriz ne olacaktır?Halk Eğitim Merkezi faaliyete geçmiştir. Ancak teknik imkansızlıkları da beraberinde getirmiştir. Gülsüm öğretmen, soluğu Taner ve amcaoğullarının yanında alır. Amcaoğulları, Halk Eğitim Merkezi'nin problemini çözebilecek midir?Elektrik santralının açılışında hüsrana uğrayan Münir Bey, istifa eder. Kimse onu kararından vazgeçiremeyince iş Ramazan'a düşer. Ramazan'ın çabası sonuç verecek midir?Yaşadığı ağır duyguların etkisinde olan Erkan, evden kaçar. Herkes köşe bucak Erkan'ı ararken, Sefer onu bir kuyunun içinde bulur. Sefer, ölümle burun buruna olan Erkan'ı kurtarıp Gedelli'ye getirebilecek midir?Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı...Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat... Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..Gönül Dağı 27 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'de ekranlara gelecek. Yeni bölüm tek parça her cumartesi TRT 1'de olacak.Yeni bölüm Gönül Dağı yine tek parça kesintisiz full canlı olarak 27 Şubat Cumartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerin zirvesinde yer alan dizi Bir Anadolu Masalı olarak değerlendiriliyor. TRT 1 ekranlarının sevilien dizisi Gönül Dağı ilk bölümünden bu yana kesintisiz izleniyor ve takipçileri yeni bölümü merakla bekliyor.