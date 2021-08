19 Ağustos Perşembe iddaa bankoları

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde dört temsilcimiz sahaya çıkacak. Ülke puanı açısından Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un oynayacağı karşılaşmalar büyük önem taşıyor. İddaa tutkunları ise kuponları yaparak maçların heyecanını yaşayacaklar. Sporx iddaa ekibi, karşılaşmaları için tahminlerini açıkladı.



RANDERS - GALATASARAY



SİNAN BAYRAM: UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Play Off turu ilk maçında deplasmanda Randers ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi elemesinde PSV karşısında kötü sınavlar veren ve elenmekten kurtulamayan Sarı Kırmızılılar, UEFA'da yoluna gruplarda devam etmek istiyor. Rakip Danimarka'nın orta sınıf takımlarından birisi olan Randers ve bence ciddi favori olarak maça çıkacağız. Giresun'da yaşanan olaylar takımı illa ki olumsuz etkilemiştir. Bu sebeple ben zorlu maçta 3,5 gol altı tercihimi önereceğim. Deplasmandan en azından beraberlikle döneriz diye düşünüyorum.



FENERBAHÇE - HJK HELSINKI



SİNAN BAYRAM: UEFA Avrupa Ligi Play Off turu ilk maçında temsi Fenerbahçe sahasında Finlandiya lideri Helsinki ile karşı karşıya gelecek. Sezona sessiz sakin başlayan ve çok da ümitli gibi gözükmeyen Sarı Lacivertliler hafta sonu Adana deplasmanında ligde aldığı 3 puanla oldukça morallendi. Tabii takımda hala ciddi santrafor sorunu var ve bu maçta da Enner Valencia yine oynayamayacak. Serdar Dursun da sakatlığı nedeniyle mücadele forma giyemeyecek. FFP kuralları nedeniyle kadroya yazılamayan Mbwana Samatta mücadelede görev yapamayacak. Açıkçası Helsinki çok disiplinli ve sert bir takım, bu sebeple tur kolay olmayacaktır. Kadıköy'de yine de gollü bir maç bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olacaktır diye düşünüyorum.



TRABZONSPOR - ROMA



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor sahasında Roma ile karşı karşıya gelecek. Tabi bu tur için açıkçası çektiğimiz kuraya bakınca çok şanssız olduğunu düşünüyorum. İtalya'nın her zaman kalburüstü takımlarından olmayı başaran Roma, bu sezona Mourinho ile birlikte çok daha ümitli başladı. Ancak bence henüz hazır değiller. Bu sebeple formda olduğuna inandığım Avcı ve öğrencilerinden tur için ümitliyim. Gollü bir

İlk maç bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olacaktır.



SİVASSPOR - KOPENHAG



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor turun ilk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karş karşıya gelecek. Geçtiğimiz tur Batum karşısında ilk maçı deplasmanda kazanmasına rağmen Sivas'da cok zorlanan Kırmızı Beyazlılar, bu sefer çok daha tecrübeli ve dinamik bir takımla karşı karşıya gelecekler. Açıkçası Kopenhag tecrübesi ile turun favorisi olsa da ben ilk maçta direnebileceğimizi ve az gollü bir maç bekliyorum. 3,5 altı seçimi karşılaşma için ideal tercih olur.