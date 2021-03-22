Fenerbahçe podcast programı 19.07 Cast'te Beşiktaş maçı, Erol Bulut'un geleceği, Altay Bayındır ve şampiyonluk yarışı yorumlandı.
19.07 Podcast: "En son umutlar ölür"
Hakan Celep ve Selim Başeğmezer, Fenerbahçe'nin gündemini podcast programı 19.07 Cast'te değerlendirdi.
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22 Mart 2021 07:59
Fenerbahçe
- 08:36 Beşiktaş'ta Josef de Souza defansta fark yarattı
- 08:31 Domagoj Vida'nın Fenerbahçe serisi!
- 08:22 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan büyük dönüş!
- 07:59 19.07 Podcast: "En son umutlar ölür"
- 01:21 Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe'nin kalbine elektrik verildi"
- 01:21 Reha Kapsal: "Beşiktaş maç sonlarını oynayamıyor"
- 00:54 Barcelona ALEV ALEV; 6 gol attılar!
- 00:38 Napoli, Mertens ile Roma'nın fişini çekti
- 00:36 Beşiktaş'ta Ghezzal cezalı
- 00:33 Beşiktaş, Sergen Yalçın ile derbi kaybetmedi
- 00:30 Fenerbahçe'nin deplasman serisi 8 maça çıktı
- 00:03 Nihat Özdemir'den Fenerbahçe için 28 şampiyonluk mesajı
- 22:54 Ayhan Akman: "İki kader adamı Altay ve Aboubakar"
- 22:50 Karagümrük'ün yeni teknik adamı açıklandı!
- 22:34 Altay Bayındır: "Hiçbir şey bitmiş değil"
- 22:00 Fenerbahçe açıkladı: "1 oyuncu pozitif!"
- 21:57 Milan'ı uçuran isim, Hakan Çalhanoğlu!
- 21:56 Sergen Yalçın: "Bu hakem arkadaşı bir daha görmek istemiyorum!"
- 21:47 Jose Sosa: "Maalesef beraberlik!"
- 21:40 Sergen Yalçın: "Elbette memnun değilim"
- 21:34 Rachid Ghezzal: "Beraberlik bizi etkilemez"
- 21:34 Erman Toroğlu: "Beşiktaş inanılmaz fırsat tepti"
- 21:28 Erol Bulut: "Beşiktaş'ı yenebilirdik"
- 21:24 Luiz Gustavo: "Fenerbahçe pes etmeyecek"
- 21:22 Feyyaz Uçar: "Derbi Galatasaray'ı mutlu etti"
- 21:22 Welinton: "Beraberlik bizi çok etkilemez"
- 21:20 Attila Szalai: "Fenerbahçe sonuna kadar savaşacak"
- 21:14 Ersin Destanoğlu: "Altay inanılmazdı, tebrik ederim"
- 21:11 Fenerbahçe'nin derbi kabusu!
- 21:08 Fenerbahçe'de Altay, maç sonunda ağladı!
- 20:59 Bursaspor, Adana'dan farklı galibiyetle çıktı!
- 20:55 Dev derbide kazanan çıkmadı!
- 20:21 Beşiktaş'ta Ghezzal üretime devam ediyor
- 20:03 F.Bahçe'de Sosa kesik yedi, İrfan ilk kez 11'de yer aldı!
- 19:35 Caner Erkin 4 maç sonra 11'de!
- 19:35 Yorum: Beşiktaş - Fenerbahçe
- 19:22 Anadolu Efes, Karşıyaka'da son çeyrekte zafere ulaştı!
- 19:12 BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal gitti
- 19:11 Fenerbahçe HDI Sigorta, Dörtlü Final'e yükseldi!
- 18:55 Juventus OFFLINE oldu: 0-1!
- 18:38 Aykut Kocaman: "Topu içeri sokmayı beceremedik"
- 18:20 Sergen Yalçın: "Kazanmak için ne gerekirse yaparız"
- 18:14 Erol Bulut: "Geçmiş yıllarda gördük, her şey olabilir"
- 18:05 Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde 27. farklı 11
- 18:02 Boluspor 90+2'de uyandı
- 18:00 Enes Ünal, Getafe'yi mağlubiyetten kurtardı!
- 17:58 Denizlispor - Başakşehir maçında gol yok!
- 17:54 Keçiörengücü'nün play-off inadı!
- 17:30 Josef de Souza: "Beşiktaş'ta tarih yazmak istiyorum"
- 17:23 Halkbank, AXA Sigorta Kupa Voley'de sahaya çıkıyor
- 17:13 Hentbolda rakipler belli oluyor
- 17:09 Ersan Parlatan: "Camiamız adına değerli galibiyet"
- 17:08 Meksika Açık'ta şampiyon Alexander Zverev
- 17:03 Kas hastası 14 yaşındaki Muhammet Miraç, okçulukla yaşama bağlandı
- 16:59 A Milli Futbol Takımı çalışmalara başlıyor
- 16:54 Ümit Milliler hazırlıklara başlıyor
- 16:52 Old Firm derbisinde kazanan çıkmadı
- 16:49 Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda hedef Paris Paralimpik Oyunları
- 16:48 Igor Kokoskov: "Bu bir Avrupa derbisi"
- 16:46 "Madalya avcısı" Hayriye, koleksiyonuna yenilerini eklemek istiyor
AVRUPA'DAN FUTBOL
Enes Ünal, Getafe'yi mağlubiyetten kurtardı!
Irkçılığın son mağduru: Jude Bellingham
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