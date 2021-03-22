19.07 Podcast: "En son umutlar ölür"

Hakan Celep ve Selim Başeğmezer, Fenerbahçe'nin gündemini podcast programı 19.07 Cast'te değerlendirdi.

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19.07 Podcast: 'En son umutlar ölür'
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22 Mart 2021 07:59
Fenerbahçe podcast programı 19.07 Cast'te Beşiktaş  maçı, Erol Bulut'un geleceği, Altay Bayındır ve şampiyonluk yarışı yorumlandı.



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