18'lik golcü 40 milyon avroya Premier Lig yolcusu!

Wolverhampton, Portekiz ekibi Porto'nun genç forveti Fabio Silva'yı transfer ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
18'lik golcü 40 milyon avroya Premier Lig yolcusu!
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05 Eylül 2020 16:33
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Porto'nun 18 yaşındaki foveti Fabio Silva'yı transfer ediyor.

İngiliz kulübünün önündeki tek engel ise, transfer ücretindeki anlaşmazlık oldu. Kulüpler 40 milyon avroluk transfer bedelinde anlaştı ancak Porto, ödemenin taksitler halinde yapılmasını kabul etmiyor.

Transferdeki bu anlaşmazlığın kısa sürede çözülmesi ve Silva'nın Wolves'a imza atması bekleniyor.

18'lük oyuncu anlaşma tamamlanınca, 5 yıllık sözleşmeye imza atarak vatandaşı Nuno Espirito Santo'nun öğrencisi olacak.



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