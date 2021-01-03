18 yaşındaki Doğan Alemdar, Mensah'ın penaltısını kurtardı!

Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında kazandığı penaltıdan yararlanamadı.

Haber; Sporx.com
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18 yaşındaki Doğan Alemdar, Mensah'ın penaltısını kurtardı!
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03 Ocak 2021 19:49
Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Josef de Souza'nın pasıyla sol kanattan ceza alanına giren N'Koudou yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. VAR odasıyla da görüşen Aydınus, penaltı kararını yeniden onayladı.

Siyah - beyazlılarda topun başına Bernard Mensah geçti. Gana'lı futbolcunun penaltısında Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar topu köşeden kornere çeldi ve gol izni vermedi.





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