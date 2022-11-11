18 yaşında dünya şampiyonu oldu, hedefi 2024

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Şampiyonası'nda 400 metrede altın madalya kazanan milli atlet Nevin İnce, Büyükler Avrupa Şampiyonası ve 2024 Olimpiyatları'nda da aynı başarıyı sergilemek için ter döküyor.



Van'da 5 yıl önce öğretmeninin yönlendirmesiyle atletizme başlayan ve kısa sürede birçok başarı elde eden İnce, ulaştığı Türkiye şampiyonluklarıyla milli takım forması giymeye hak kazandı.



Fenerbahçe Spor Kulübünün bünyesine aldığı başarılı sporcu, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası yarışlarda da kazandığı madalyalarla adından söz ettirdi.



2020'de 18 Yaş Altı Balkan Salon Şampiyonası'nda kadınlar 800 metrede birinci olan İnce, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 13-14 Şubat 2021'de düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda ise 4x400 metre bayrak yarışında gümüş, 400 metre yarışında da bronz madalya kazandı.



Son olarak Fransa'nın Normandiya kentinde 14-22 Mayıs'ta yapılan Dünya Okul Sporları Şampiyonası'nda 400 metre finalindeki 54.60'lık performansıyla şampiyon olan milli atlet, yeni başarılara odaklandı.



Van'ın yüksek kesimlerinde antrenörleri eşliğinde günde 4 saat çalışma yapan İnce, milli takım formasıyla gelecek yıl Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele ederek başarılarına yeni halkalar eklemek istiyor.



- "Hocalarıma çok şey borçluyum"



Van'da lise eğitimini sürdüren İnce, AA muhabirine, antrenörleri nezaretinde yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



Okulunda 2017 yılında yapılan yetenek taraması sonucu atletizmle tanıştığını anlatan İnce, şöyle konuştu:



"Atletizmde genellikle 400 metre kategorisinde yarışıyorum. Birçok başarı elde ettim. İstanbul'da 2021'de düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede Mizgin Ay'a ait Türkiye rekorunu 0,87 saniye geliştirdim. Bu yıl Fransa'da altın madalya kazandığım için mutluyum. Ülkemi, ilimi ve okulumu en güzel şekilde temsil ettim. Başarımı antrenörlerim Mehmet Akkoyun ile Münir Akkoyun'a borçluyum. Gelecek yıl düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası ile 2024 Olimpiyatları'nda ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum. Antrenmanları antrenörümün verdiği periyodlara göre stadyum ile yüksek rakımlı tepelerde sürdürüyorum. Özellikle yüksek rakımlı tepelerde yaptığım antrenmanlarda daha çok kuvvet topluyorum."



- Akkoyun: "Nevin İnce kürsüye yine çıkacak"



Milli takım antrenörü Münir Akkoyun, başarılı sporcuları ay-yıldızlı formaya kazandırdığı için mutlu olduğunu belirtti.



Nevin İnce'nin çok yetenekli bir sporcu olduğunu ve bunu da aldığı madalyalarla herkese gösterdiğini dile getiren Akkoyun, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Nevin kızımız hem ulusal hem de uluslararası birçok yarışta önemli dereceler elde etti. En son Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Şampiyonası'nda en iyi derecesini koşarak dünya şampiyonu oldu. Şu an Büyükler Avrupa Şampiyonası ve 2024 Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Nevin İnce kürsüye yine çıkacak, ülkemizi en güzel şekilde temsil edecek. Hazırlık dönemindeyiz. Sporcularımızla yüksek rakımlı tepelerde, engebeli parkurlarda antrenman yapmaya çalışıyoruz. Engebeli parkurlar sporcuların farklı kas gruplarını çalıştırdığı için faydalı oluyor, dayanıklılıklarını artırıyor. Bu yüzden antrenmanlarımızı daha çok bu alanlarda yapmaya çalışıyoruz."



Van'da çok yetenekli sporcuların bulunduğuna dikkat çeken Akkoyun, "Çocuklara gereken destek verilirse uluslararası şampiyonalarda, olimpiyatlarda çok rahat madalya alırlar. İş insanlarımızın sporcularımıza sponsor olmalarını, sahip çıkmalarını ve ellerinden tutmalarını istiyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Bu sporcular ulusal ve uluslararası arenada hem ilimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bu iş sadece antrenör, sporcu ve aileyle bitmiyor. Sporcularımızın hem maddi hem de manevi desteğe ihtiyaçları var. Çocuklarımıza sahip çıkarsak daha büyük başarılara imza atarız." ifadelerini kullandı.





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