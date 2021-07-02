18 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası Kütahya'da başladı

18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'na katılacak milli takımın belirleneceği Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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18 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası Kütahya'da başladı
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02 Temmuz 2021 15:49
18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'na katılacak milli takımın belirleneceği Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Turkcell sponsorluğunda Halil Akkaş Stadı'nda düzenlenen organizasyona, 65 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yaklaşık 2 bin 500 sporcu katıldı.

TAF Genel Sekreteri Halil Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya ilginin oldukça yüksek olduğunu kaydederek. "Burada tüm branşlarda birinci olan sporcularımız, ağustos ayında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'na katılarak ülkemizi temsil edecekler." ifadelerini kullandı.

Şampiyona 4 Temmuz Pazar günü sona erecek.


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