18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalistler belirlendi

Plaj voleybolunda İzmir'de düzenlenen 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde yarı finale kalanlar belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalistler belirlendi
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19 Eylül 2020 19:46
Plaj voleybolunda İzmir'de düzenlenen 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde yarı finale kalanlar belli oldu.

Selçuk'un Pamucak Plajı'ndaki organizasyonda bugün erkekler ve kızlarda 2. ve 3. tur mücadelelerinin yanı sıra çeyrek final mücadeleleri oynandı.

Erkeklerde 3 Türk ekibin dün veda ettiği organizasyonda kızlarda Türkiye'yi temsil eden Tuana Dinçer-Melisa Özsar ikilisi, 2. turda Kosova'dan Yllka Jashari-Melirona Avdullahu ekibine 21-13 ve 21-15'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.

Organizasyon, yarınki yarı finallerin ardından üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Yarı final eşleşmeleri şöyle:

Kızlar

Anouk Kressler/Lea Toschini (İsviçre) - Anhelina Khmil/Tetiana Lazarenko(Ukrayna)

Aurora Mattavelli/Margherita Tega (İtalya) - Anna Chechelnytska/Daria Romaniuk (Ukrayna)

Erkekler

Egor Zharovin/Vitaly Markov (Rusya) - Kristians Fokerots/Karlis Abelitis (Letonya)  

Vladislav Panchenko/Ivan Chuprinov (Rusya) - Yevhenii Boiko/Vladyslav Omelchuk (Ukrayna)



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