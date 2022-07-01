18 Yaş Altı Milliler, namağlup devam ediyor

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası yarı finalinde Moldova'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
18 Yaş Altı Milliler, namağlup devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2022 22:48
Voleybol 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nın yarı finalinde Türkiye, Moldova'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde karşılaştığı Moldova'yı 25-16, 25-14 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yendi.

Bu sonuçla namağlup finale yükselen milli takımın rakibi, Sırbistan-Bulgaristan karşılaşmasının galibi olacak.

Final mücadelesi 2 Temmuz Cumartesi günü TSİ 21.00'de başlayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ