18 Yaş Altı Milliler, namağlup devam ediyor

Voleybol 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nın yarı finalinde Türkiye, Moldova'yı 3-0 mağlup etti.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde karşılaştığı Moldova'yı 25-16, 25-14 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yendi.



Bu sonuçla namağlup finale yükselen milli takımın rakibi, Sırbistan-Bulgaristan karşılaşmasının galibi olacak.



Final mücadelesi 2 Temmuz Cumartesi günü TSİ 21.00'de başlayacak.





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